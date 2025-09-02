Agehab entrega 60 casas a custo zero em Estrela do Norte e Bonópolis nesta terça-feira (02/09)

Moradias integram o programa Pra Ter Onde Morar – Construção, executado pela Agehab e Goiás Social (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entrega 30 unidades habitacionais a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção no município de Estrela do Norte, nesta terça-feira (02/09), às 13 horas, e outras 30 unidades em Bonópolis, no mesmo dia, às 15h30. As moradias são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e são entregues totalmente gratuitas, sem custo algum para os beneficiários.

A coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, reforça o compromisso do governo com as famílias que mais precisam. “Cada casa entregue representa dignidade, segurança e esperança para uma família goiana. É gratificante ver o impacto que esse programa tem na vida das pessoas. E é por isso que seguimos firmes com o trabalho, transformando vidas por todo o Estado”, afirma.

Segundo o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o programa habitacional do Governo de Goiás é modelo no País. “Entregar uma casa com escritura, toda regularizada e sem custo algum para quem mais precisa, é um ato de justiça social. O trabalho da Agehab é garantir que cada etapa, desde a construção até a entrega das chaves, aconteça com qualidade e respeito ao cidadão”, destaca.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, a política habitacional tem avançado de forma acelerada, com obras em diversos municípios. “Seguimos a determinação do governador Ronaldo Caiado de levar moradias dignas a quem mais precisa. Temos centenas de casas em construção e parcerias firmadas com as prefeituras para ampliar ainda mais o alcance do programa”, ressalta.

Serviço

Agenda 1: Entrega de 30 casas a custo zero em Estrela do Norte

Data: 02/09 – terça-feira

Horário: 13h

Local: Setor União II

Endereço: Quadra 01, lote 01, Setor União II, Estrela do Norte – GO

Agenda 2: Entrega de 30 casas a custo zero em Bonópolis

Data: 02/09 – terça-feira

Horário: 15h30

Local: Residencial Sol Nascente

Endereço: Quadra 01, lote 01, Residencial Sol Nascente, Bonópolis – GO

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás