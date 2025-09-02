Prefeitura de Anápolis leva CadÚnico Itinerante a diferentes regiões da cidade

2 de setembro de 2025
anapolis aerea

Ação acontecerá em três diferentes locais, sempre das 09h às 16h, com atendimento mediante retirada de senha no período da manhã

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, promove mais uma edição do CadÚnico Itinerante, oferecendo à população a oportunidade de realizar inscrições e atualizações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, incluindo o Programa Bolsa Família.

A ação acontecerá em dois diferentes locais, sempre das 09h às 16h, com atendimento mediante retirada de senha no período da manhã.

Confira a programação:

02/09 (terça-feira) – CMEI Haroldo Antônio de Souza, localizado na Rua Santa Maria, nº 13, Vila São Vicente.

03/09 (quarta-feira) – Distrito de Souzânia, na Subprefeitura.

Documentos obrigatórios

Para realizar a inscrição ou atualização do CadÚnico, é necessário apresentar:

RG de todos os membros da família;
CPF de todos os membros da família;
Comprovante de endereço atualizado;
Certidão de Nascimento para menores de idade;
Declaração de frequência escolar.

Com o CadÚnico Itinerante, famílias em situação de vulnerabilidade têm acesso facilitado a programas sociais essenciais, sem precisar se deslocar até os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

