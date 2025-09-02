Prefeitura de Anápolis leva CadÚnico Itinerante a diferentes regiões da cidade
(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
A ação acontecerá em dois diferentes locais, sempre das 09h às 16h, com atendimento mediante retirada de senha no período da manhã.
Confira a programação:
02/09 (terça-feira) – CMEI Haroldo Antônio de Souza, localizado na Rua Santa Maria, nº 13, Vila São Vicente.
03/09 (quarta-feira) – Distrito de Souzânia, na Subprefeitura.
Documentos obrigatórios
Para realizar a inscrição ou atualização do CadÚnico, é necessário apresentar:
RG de todos os membros da família;
CPF de todos os membros da família;
Comprovante de endereço atualizado;
Certidão de Nascimento para menores de idade;
Declaração de frequência escolar.
Com o CadÚnico Itinerante, famílias em situação de vulnerabilidade têm acesso facilitado a programas sociais essenciais, sem precisar se deslocar até os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).