Goiás supera em 7 meses de 2025 todo saldo positivo de empregos formais registrado em 2024

De janeiro a julho de 2025, Goiás criou 70,8 mil postos de trabalho com carteira assinada. Número supera todo saldo positivo registrado ao longo de 2024 (Fotos: IMB)

Goiás criou 70,8 mil postos de trabalho com carteira assinada até julho de 2025, superando em apenas sete meses todo o saldo positivo registrado ao longo de 2024, que foi de 55,7 mil vagas. O desempenho é o terceiro melhor do país no acumulado do ano e mantém o Estado acima da média nacional.

Ao mesmo tempo, o estoque de empregos formais goiano alcançou 1,64 milhão de vínculos ativos, atingindo o maior patamar da série histórica do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sustentado por sete meses consecutivos de crescimento.

Os dados, analisados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Estatística (IMB), também mostram que em julho de 2025 foram criados 6,9 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em Goiás, resultado de 87,9 mil admissões frente a 81 mil desligamentos. O avanço refletiu a contribuição de todos os grandes setores econômicos.

O setor de serviços liderou a criação de vagas com cerca de 3 mil novos postos (0,42%). Em seguida, a agropecuária registrou saldo de 2 mil empregos (+1,43%), maior crescimento relativo entre os segmentos. A construção adicionou cerca de 1 mil vagas (0,96%), enquanto o comércio contribuiu com 658 postos (0,19%) e a indústria com 364 (0,11%).

Na comparação regional, o desempenho goiano também é superior. O crescimento acumulado de 4,49% supera em 0,19 ponto percentual a média do Centro-Oeste (4,30%), reforçando a posição de destaque do estado na geração de postos de trabalho formais em 2025.

Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os números confirmam a consistência do ciclo de crescimento do emprego em Goiás.