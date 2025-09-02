Goiás supera em 7 meses de 2025 todo saldo positivo de empregos formais registrado em 2024
Goiás criou 70,8 mil postos de trabalho com carteira assinada até julho de 2025, superando em apenas sete meses todo o saldo positivo registrado ao longo de 2024, que foi de 55,7 mil vagas. O desempenho é o terceiro melhor do país no acumulado do ano e mantém o Estado acima da média nacional.
Ao mesmo tempo, o estoque de empregos formais goiano alcançou 1,64 milhão de vínculos ativos, atingindo o maior patamar da série histórica do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), sustentado por sete meses consecutivos de crescimento.
Os dados, analisados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Estatística (IMB), também mostram que em julho de 2025 foram criados 6,9 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em Goiás, resultado de 87,9 mil admissões frente a 81 mil desligamentos. O avanço refletiu a contribuição de todos os grandes setores econômicos.
O setor de serviços liderou a criação de vagas com cerca de 3 mil novos postos (0,42%). Em seguida, a agropecuária registrou saldo de 2 mil empregos (+1,43%), maior crescimento relativo entre os segmentos. A construção adicionou cerca de 1 mil vagas (0,96%), enquanto o comércio contribuiu com 658 postos (0,19%) e a indústria com 364 (0,11%).
Na comparação regional, o desempenho goiano também é superior. O crescimento acumulado de 4,49% supera em 0,19 ponto percentual a média do Centro-Oeste (4,30%), reforçando a posição de destaque do estado na geração de postos de trabalho formais em 2025.
Para o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os números confirmam a consistência do ciclo de crescimento do emprego em Goiás.
“Estamos acumulando sete meses consecutivos de expansão do estoque de postos formais, com todos os setores contribuindo. Esse desempenho mostra a confiança dos empreendedores no estado e o efeito de políticas que favorecem investimentos, produtividade e qualidade de vida para a população”, afirmou.