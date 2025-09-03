Anápolis garante mais de R$ 2,5 milhões para a Cultura com adesão à Política Nacional Aldir Blanc

3 de setembro de 2025
Recursos contemplam ações de fomento, premiações culturais, apoio a Pontos de Cultura e artistas locais

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo concluiu no último mês o envio do Plano de Aplicação de Recursos (PAR) da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ciclo 2, deste ano para o Ministério da Cultura.

O envio do documento assegura ao município o recebimento de R$ 2.555.508,90 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e noventa centavos), em investimentos federais, que serão aplicados entre 2025 e 2026 no fortalecimento da cadeia produtiva da cultura local.

Os recursos contemplam ações de fomento, premiações culturais, apoio a Pontos de Cultura e artistas locais.

O processo de elaboração do plano contou com participação popular ativa, por meio de consulta digital e de uma Audiência Pública realizada no dia 24 de junho, com a presença de artistas, produtores, representantes de coletivos culturais, juntamente com membros do conselho municipal de cultura de Anápolis.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a participação do município no Ciclo 2 da PNAB beneficiará a cidade, fortalecendo a identidade local, incentivando iniciativas criativas e garantido o direito à cultura para todos.

