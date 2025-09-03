Aberturas de empresas reforçam estimativa de novo recorde

Em 2025, Goiás mantém média de 3.800 empresas abertas por mês (Foto: SIC)

Os números de aberturas de novas empresas em Goiás registrados até agosto de 2025 confirmam a expectativa de novo recorde para o Estado. Dados registrados pela Junta Comercial de Goiás (Juceg), sem considerar microempreendedores individuais (MEI), mostram que, nos oito primeiros meses deste ano, 30.442 novos CNPJs foram criados, número que já se aproxima do registrado em todo o ano de 2022, quando 31.514 empresas foram abertas em Goiás.

A média de aberturas também está muito acima da registrada nos quatro anos anteriores, conforme explica o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira.

“Em 2025, o Estado mantém uma média de 3.800 empresas abertas por mês, sem contar MEIs. Para se ter uma ideia, no ano passado, essa média foi de 3.400/mês. De 2021 a 2023, essa mesma conta ficou abaixo de 3.000 mensais. Sendo assim, a gente reforça a expectativa de que 2025 vai ultrapassar, e muito, nossa projeção”, comemora Siqueira.

Empresas abertas

Considerando apenas o mês de agosto, o último relatório da Juceg também confirma o crescimento. De 2021 até 2025, o mês registrou 2.985, 3.097, 3.324, 3.396 e 3.534, respectivamente. “Esse crescente aponta um acerto da nossa parte e, sem dúvida, do governo estadual, com as políticas de incentivo”, considera o presidente da autarquia.

Além disso, o capital social das empresas abertas apenas em 2025 ultrapassa os R$ 7,6 bilhões, impulsionado pela vinda de grandes negócios para o Estado. De janeiro a agosto foram 1.457 empresas registradas com capital social superior a R$ 500 mil.

Os municípios com mais novos registros no quadro geral seguem sendo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso de Goiás. O número total de empresas ativas no estado é de 1.243.119, sendo 30,77% na capital.