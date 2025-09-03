Caiado aponta segurança e estabilidade fiscal entre pilares do sucesso de Goiás

Governador Ronaldo Caiado cumpriu extensa agenda em Minas Gerais. Nos eventos em que participou defendeu segurança pública como sustentáculo econômico de um estado (Fotos: Lucas Diener)

O governador Ronaldo Caiado destacou, nesta terça-feira (02/09), em Belo Horizonte, segurança pública, estabilidade fiscal, educação e emancipação social como pilares do desenvolvimento de Goiás.

O líder goiano, acompanhado pela coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, integrou uma série de compromissos na capital mineira e detalhou a transformação empreendida em Goiás nos últimos anos.

“Um Estado que estava quebrado, falido e bloqueado no Tesouro, hoje é um Estado em que eu discuto as melhores condições de qualquer outro Estado do país”, frisou.

Com a presença de lideranças políticas, empresários e sociedade civil, Caiado liderou palestra no evento Conexão Empresarial, promovido pela VB Comunicação, revista Viver Brasil, Blog do PCO e jornal O Tempo. Ele deu ênfase ao enfrentamento da criminalidade e a percepção de um ambiente favorável para a economia.

“Avançamos no combate à criminalidade a níveis de excelência. Isso fez com que os empresários entendessem e vissem o Estado com equilíbrio fiscal”, afirmou.

A fala menciona a queda contínua dos principais indicadores de criminalidade: homicídio doloso (62%), latrocínio (95%) e roubo a comércio (92%), na comparação entre 2018 e 2025.

O governador defendeu a segurança pública como sustentáculo econômico e afirmou que o setor conferiu “tranquilidade para o empresário investir” em Goiás.

“A segurança pública não pode ser vista apenas de forma verticalizada. Tem que ser vista de forma transversal”, argumentou.

Ele falou ainda da política de contenção de gastos e otimização dos recursos públicos como alicerce para o desenvolvimento.

“Hoje somos um estado com maior liquidez, com R$ 15 bilhões em caixa, que tem um fundo de estabilização econômica de R$ 4 bilhões em reserva, que cada vez mais dinamiza a eficiência empresarial”, acrescentou.

Em paralelo, o chefe do Executivo goiano demonstrou que os avanços são tangíveis em outros níveis, como o social.

“Goiás, hoje, tem o menor percentual de pessoas em extrema pobreza no país”, sublinhou ao citar o avanço no ranking brasileiro de emancipação de pessoas.

“Isso é praticado e pode acontecer com facilidade, desde que você tenha uma política que seja mensurada. Se você tem uma política só para comprar votos, é uma coisa. Se você tem uma política de emancipação, ela acontece”, ponderou citando que o Estado detém ainda o maior percentual de jovens da extrema pobreza cursando faculdade.

O destaque da educação goiana foi repercutida pelo governador que mencionou a conquista da maior nota do Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e segundo lugar nacional de crianças alfabetizadas na idade certa, com índice de 72,7%.

O governador de Goiás ainda citou aporte para melhorar a qualidade da infraestrutura, alimentação, laboratórios, uniformes, kits de material escolar, entre outros investimentos.

“Invisto na educação para valer e sou aquele que acompanha a educação do dia a dia”, reforçou.

“Avançando cada vez mais na qualidade da educação e colocando o estado no índice das melhores notas do Enem, nos concursos para as faculdades”, disse.

Em sua participação, Caiado também abordou temas nacionais como a política fiscal da União, Reforma Tributária, cenário político para eleições para 2026 e desdobramentos do tarifaço.

Diálogos

Caiado abriu os compromissos do dia em reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O líder goiano esteve na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, sede do governo estadual mineiro. Os pares debateram assuntos vinculados à política e iniciativas de sucesso nos respectivos entes federados.

“Prazer muito grande receber o governador Caiado, que tem feito uma gestão muito bem avaliada em Goiás. Trocamos muitas ideias boas”, afirmou Zema.

Na sequência, foi recebido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo presidente da Casa, deputado Tadeu Leite, e por parlamentares mineiros.

“Trabalho em total parceria com a Assembleia Legislativa de Goiás, junto ao Tribunal de Justiça e órgãos independentes, como o Ministério Público, Defensoria e Tribunais de Contas. Governo nesse clima sempre de trazer entendimento e resultados práticos para a população goiana”, declarou Caiado.

O governador finalizou a agenda em reunião com o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Patos de Minas, Luís Eduardo Falcão, cujo foco foi o pacto federativo.

“Não é razoável que tantos recursos fiquem concentrados em Brasília, 70% aproximadamente, e pouco dinheiro ficando nos municípios, que é onde as coisas acontecem”, avaliou o gestor mineiro que enalteceu a conduta municipalista de Caiado.

“Receber esse gesto do governador Caiado em Minas Gerais, visitando a Associação, que representa tantos municípios, demonstra compromisso”, disse.

A instituição representa 836 municípios.