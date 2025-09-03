Curso gratuito de fotografia para idosos tem vagas abertas em Anápolis

3 de setembro de 2025
curso idosos

Inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no CCI, tanto por idosos já inscritos no Centro, quanto por aqueles que não são cadastrados, desde que tenham acima de 60 anos

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O curso de fotografia voltado para pessoas idosas está com vagas abertas para novos participantes. As aulas ministradas terão foco na fotografia feita pelo celular como instrumento de terapia ocupacional.

O curso faz parte do projeto cultural “Primeiro Foco – Um olhar da pessoa idosa”, ele é contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura de Anápolis 2023/2024, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais e da Fundação Frei João Batista Vogel.

As aulas são gratuitas e ministradas às segundas-feiras, no período da tarde, no Centro de Convivência de Idosos (CCI), localizado na Av. Presidente Vargas, 103, Vila Goiás.

A primeira aula foi ministrada nesta segunda-feira (01). Ao todo, serão sete encontros realizados nos meses de setembro e outubro, uma vez por semana, sempre no período da tarde.
De acordo com a professora e fundadora do projeto, Inaê Ribeiro, a iniciativa busca promover convivência, criatividade e autoestima, mostrando que cada registro é uma forma de expressão e memória afetiva.

“Queremos que os idosos se sintam protagonistas das próprias histórias. O curso foi pensado para ser leve, afetivo e acessível, transformando cada clique em uma forma de expressão e bem-estar. Contamos ainda com rodas de conversa e palestras com psicólogos”, explicou a professora.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no CCI, tanto por idosos já inscritos no Centro quanto por aqueles que não são cadastrados, desde que tenham acima de 60 anos. Mais informações podem ser obtidas pelo número (62) 9 9107-6873.

