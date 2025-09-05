APAE Anápolis reforça importância do diagnóstico precoce no Dia Mundial de Conscientização sobre a Fibrose Cística

Instituição é referência em Goiás no Programa Nacional de Triagem Neonatal e atende mais de 1,8 mil pessoas com doenças raras

Em 8 de setembro, data que marca o Dia Mundial de Conscientização sobre a Fibrose Cística, a APAE Anápolis renova o compromisso com o diagnóstico precoce e tratamento desta doença genética que afeta cerca de 70 mil pessoas em todo o mundo. A instituição, credenciada pelo Ministério da Saúde como referência em Goiás para o Programa Nacional de Triagem Neonatal, desempenha papel fundamental na identificação e acompanhamento de pacientes com fibrose cística no estado.

A Fibrose Cística, também conhecida como Doença do Beijo Salgado ou Mucoviscidose, é uma doença genética crônica que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo. Um gene defeituoso faz com que o corpo produza muco de 30 a 60 vezes mais espesso que o usual, levando ao acúmulo de bactérias e germes nas vias respiratórias.

Teste do Pezinho

O Teste do Pezinho é fundamental para identificar doenças como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, entre outras. A detecção precoce permite iniciar o tratamento adequado, evitando sequelas e melhorando a qualidade de vida das crianças.

Segundo Fernanda Arantes, coordenadora do ambulatório de triagem neonatal e doenças raras da APAE Anápolis, o diagnóstico precoce é crucial para garantir qualidade de vida aos pacientes. “Quando identificamos a fibrose cística através do teste do pezinho, conseguimos iniciar imediatamente o acompanhamento multidisciplinar necessário. Isso faz toda a diferença no prognóstico e no desenvolvimento da criança”, explica a especialista.

O Laboratório da APAE Anápolis é credenciado pelo Ministério da Saúde como referência em Goiás para o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Realiza diversas versões do Teste do Pezinho, totalizando mais de 40 doenças, além de vários exames especializados.

Atendimento especializado e multidisciplinar

Quando as análises do teste do pezinho têm fortes indícios de existência de doenças genéticas, o bebê é referenciado para o Ambulatório Multidisciplinar Especializado (AME) da Apae, em Anápolis. Caso a doença seja de fato confirmada, a criança é inserida no sistema, atendida, medicada e integrada ao programa. Atualmente, cerca de 1,8 mil pessoas estão em tratamento para uma das seis doenças genéticas detectadas.

O Centro Especializado em Saúde da APAE Anápolis conta com equipamentos modernos e uma equipe multidisciplinar, proporcionando atendimento integral aos pacientes e suas famílias.

Conscientização

O presidente da APAE Anápolis, Vanderley Cezário, destaca a importância das datas comemorativas para ampliar a conscientização sobre a fibrose cística. “O Dia Mundial é uma oportunidade para chamarmos atenção da sociedade para esta doença que, embora não tenha cura, pode ser controlada com diagnóstico precoce e tratamento adequado. Nossa instituição se orgulha de ser parte dessa rede de cuidado e esperança para as famílias goianas”, afirma.

Setembro é o mês escolhido porque dia 5 é marcado como o Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da doença e o dia 8 é celebrado o Dia Mundial de Divulgação e Conscientização da Fibrose Cística, data da descoberta do Gene CFTR, em 1989. A APAE Anápolis aproveita este período para intensificar as ações de conscientização, orientando a população sobre a importância da triagem neonatal e do acompanhamento médico especializado para garantir melhor qualidade de vida aos pacientes com fibrose cística.

Aniversario da APAE Anápolis

As celebrações se confundem com o Aniversario da instituição, que chega aos 55 anos de apoio à pessoa com deficiência. Um dos destaques é o Programa de Triagem Neonatal, que realiza o Teste do Pezinho, responsável pelo diagnóstico precoce de doenças raras, como a fibrose cística. A instituição mantém seu compromisso com a inclusão e o cuidado especializado, sendo referência regional no atendimento a pessoas com deficiência e doenças raras.