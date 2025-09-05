Sicoob UniCentro Norte Brasileiro reinaugura agência em novo espaço da CDL Anápolis

Unidade foi readequada no piso térreo da Câmara de Dirigentes Lojistas, no centro

O Sicoob UniCentro Norte Brasileiro reinaugurou sexta-feira (5) uma de suas agências de Anápolis no novo espaço da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A unidade foi readequada ao piso térreo do prédio e atende das 11h às 16h, oferecendo portfólio completo de produtos financeiros para pessoas físicas e jurídicas, com foco especial no empresariado local.

A cooperativa, que está prestes a completar 30 anos e possui 61 agências em sua área de atuação, fica na Rua Conde Afonso Celso, 43, no Centro. A reinauguração contou com a presença do presidente Arnaldo Teixeira e o vice-presidente Vanderley Cezário, além do presidente da CDL, Wilmar Carvalho.

Readequação Estratégica

A readequação da agência ao novo espaço da CDL reflete uma estratégia específica da cooperativa de se aproximar do empresariado. Vanderley Cezário, explica a mudança: “O Sicoob UniCentro Norte Brasileiro deseja trabalhar de forma cada vez mais próxima ao empresariado local, oferecendo soluções financeiras e um atendimento consultivo para apoiar o desenvolvimento econômico dos cooperados e da comunidade anapolina.”

A unidade readequada mantém os serviços das outras sete agências da cooperativa em Anápolis: Sede (Av. Santos Dumont), Centro (Praça Gomes de Souza Ramos), Unimed (Av. Fayad Hanna), Espaço Rochdale e Plataforma Jurídica (Av. São Francisco), Vila Jaiara (Av. Fernando Costa) e Avenida Brasil. A rede representa a capilaridade da instituição na cidade onde foi fundada há quase três décadas.

Pessoa Jurídica

A agência oferece portfólio completo para empresas, com destaque para produtos específicos do segmento. Arnaldo Teixeira detalha os serviços disponíveis: “Destacam-se para o público PJ: linhas de crédito, capital de giro, maquininha de cartão (Sipag), cartão empresarial, cobrança bancária, recursos subsidiados, BNDES, PRONAMPE, Consórcios e Seguro Empresarial.”

O horário diferenciado, das 11h às 16h, foi pensado para atender as necessidades do público empresarial. A cooperativa aposta no atendimento consultivo como diferencial competitivo, oferecendo soluções personalizadas para cada tipo de negócio. O foco na pessoa jurídica representa uma aposta no crescimento do setor empresarial anapolino.

Diferenciais do Sistema Cooperativo

Já Vilmar Carvalho destaca as vantagens do modelo cooperativista em relação aos bancos tradicionais. “Nossos diferenciais são o atendimento próximo e sempre pautado na necessidade do cooperado; em taxas competitivas e justas; e no fato de ser cooperativa e não banco”, afirma.

O modelo permite que os clientes sejam proprietários do negócio, participando das decisões e da distribuição de resultados. “Com isso, nossos cooperados são donos do negócio e não apenas usuários dos serviços, apoiando nas decisões da cooperativa e participando da distribuição dos resultados financeiros”, complementa a assessora de marketing do Sicoob, Mariana Romagnoli. A instituição figura entre as principais cooperativas do Sistema Sicoob nacional, demonstrando a solidez da proposta cooperativista iniciada em Anápolis.