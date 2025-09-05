Daniel e Baldy entregam mais de 80 Casas a Custo Zero em Rio Quente e Água Limpa

Mais de 4 mil moradias totalmente sem custo já foram entregues pelo Estado desde início do programa. Projeto é de beneficiar 10 mil goianos com casas a custo zero até o final de 2026 (Fotos: Edgard Soares e Octacílio Queiroz)

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, e o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, fizeram a entrega de 89 casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção no interior goiano nesta quarta-feira (03/09): 40 unidades habitacionais no município de Água Limpa e outras 49 unidades em Rio Quente. As moradias são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e entregues sem custo algum para os beneficiários.

“É um programa que muda de fato a vida das pessoas. Goiás é o único estado que entrega casas a custo zero, sobretudo nos pequenos municípios do interior. Ver a alegria das famílias que já nem sonhavam mais com a casa própria e hoje realizam esse sonho é um dos momentos mais marcantes da vida pública”, afirmou Daniel.

Já Baldy lembrou que, antes do governo Ronaldo Caiado, os beneficiários recebiam “apenas materiais de construção e precisavam erguer as casas por conta própria”. Agora, ele endossou que “são entregues moradias de qualidade, a custo zero, com escritura garantida para cada família. Já são mais de 4.150 residências repassadas até hoje”, citou.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura, Adib Elias, a política habitacional tem avançado de forma acelerada, com obras em diversos municípios. “Seguimos a determinação do governador Ronaldo Caiado de levar moradias dignas a quem mais precisa. Temos centenas de casas em construção e parcerias firmadas com as prefeituras para ampliar ainda mais o alcance do programa”, ressaltou.

Agência Goiana de Habitação – Governo de Goiás