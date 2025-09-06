“O Último Azul”, dirigido por Gabriel Mascaro, foi premiado com Urso de Prata no Festival de Berlim, e integra seleção dos mais relevantes festivais internacionais da atualidade (Foto: Divulgação)

O longa O Último Azul estreia no Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) na cidade de Goiás. A produção premiada se consolida como um dos grandes destaques do cinema brasileiro contemporâneo. Além da estreia, continua em cartaz o sucesso de bilheteria Superman, dirigido por James Gunn.

O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, foi premiado com o Urso de Prata no Festival de Berlim, e integra a seleção dos mais relevantes festivais internacionais. O longa foi responsável por abrir o Festival de Gramado 2025, com ampla repercussão na imprensa. Estrelado por Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Adanilo e Miriam Socarrás, o filme se passa em um Brasil distópico onde idosos são obrigatoriamente enviados a colônias.

Dirigido por James Gunn, o novo filme do Superman apresenta uma releitura emocionante do icônico Homem de Aço. Com uma trama envolvente, efeitos visuais impressionantes e uma abordagem moderna do clássico personagem, o filme promete conquistar tanto os fãs de longa data quanto uma nova geração de admiradores.

Sinopses

Superman (2025, EUA, 14 anos, 129 min, dir: James Gunn)

Superman, um jovem repórter de Metrópolis, embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent.

O Último Azul (2025, Brasil, 14 anos, 86 min, dir: Gabriel Mascaro)

Para aumentar a produtividade econômica, o governo determina que os idosos sejam realocados para colônias habitacionais distantes. Tereza, de 77 anos, se recusa a obedecer e embarca em uma jornada pela Amazônia que transformará seu destino para sempre.

Programação

Sábado (06/09)

16h – Superman (14 anos, dublado)

19h – O Último Azul (14 anos)

Domingo (07/09)

16h – O Último Azul (14 anos)

18h30 – Superman (14 anos, dublado)