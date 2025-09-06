Desfile da Independência celebrará tradição e história com participação de diversas instituições de Anápolis
Cerimônia, organizada pela diretoria de Eventos, será realizada em frente ao Centro Administrativo
(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
A disciplina, a força nos ares, o controle e o reconhecimento das aeronaves, além das equipes de saúde, serão representados por militares da Base Aérea, uma das instituições militares mais tradicionais e respeitadas da cidade. Os participantes do Programa Força do Esporte (PROFESP) representarão a parceria entre a Base Aérea e as Secretarias Municipais de Esporte, Educação e Assistência e Políticas Sociais.
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Outras forças militares também participarão do desfile, como a Polícia Militar do Estado de Goiás, referência nacional no policiamento local, e o Corpo de Bombeiros Militares, que levará à avenida integrantes da corporação, viaturas de salvamento, de resgate, caminhões de combate a incêndio, micro-ônibus e veículos de transporte de cargas.
Saúde e segurança
As equipes da Polícia Científica do Estado de Goiás e do Samu Anápolis também estarão presentes, demonstrando o empenho no cuidado com a saúde.
Educação representada
A educação da cidade será representada pelos colégios da Polícia Militar César Toledo, Gabriel Issa, Arlindo Costa e Onofre Quinan. A Secretaria Municipal de Educação será representada por servidores e estudantes das escolas municipais.
Escoteiros e desbravadores
Os grupos de escoteiros e o grupo de desbravadores também farão parte da cerimônia.
Fanfarra e encerramento
A famosa fanfarra promete agitar o público com apresentações de colégios estaduais históricos da cidade, como os CEPIs Virgílio Santillo, Gomes de Souza Ramos, Genserico Gonzaga Jaime e Leiny Lopes. O desfile será encerrado com as equipes de zeladoria urbana e a apresentação de motos antigas.