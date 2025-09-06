Goiás Social certifica 225 alunos em cursos de tecnologia e artes

Desde 2021, as Escolas do Futuro já certificaram mais de 19 mil alunos em 669 cursos (Foto: André Bianchi)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), certificou 225 estudantes em cursos de tecnologia e artes. Foram 120 novos formandos em diversos cursos das Escolas do Futuro de Goiás (EFGs), e 105 concluintes dos cursos de Informática Básica, e de Manutenção e Montagem de Computadores e Celulares do programa Sukatech.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto, destacou a importância das formaturas para a educação técnica em Goiás.

“Estamos construindo um futuro em que a educação técnica e tecnológica está ao alcance de todos. As Escolas do Futuro e o Sukatech, assim como outros dos nossos programas, mostram que é possível democratizar o conhecimento, e, ao mesmo tempo, gerar impacto social. Cada certificado entregue hoje é a prova de que Goiás investe em pessoas e em oportunidades reais de transformação”, afirmou.

Tecnologia e artes

Desde 2021, as Escolas do Futuro já certificaram mais de 19 mil alunos em 669 cursos. Para 2025, a previsão é de mais 4.440 certificações. Entre os 120 formandos do último semestre nas EFGs estão cursos técnicos em Ciência de Dados, Desenvolvimento Web e Mobile, Marketing e Mídias Sociais, Empresas Digitais, Artes Visuais, Ballet Clássico e Dança Contemporânea. Também se formaram alunos do curso superior em Produção Cênica.

Gabriel Andrade, de 27 anos, fez parte da primeira turma de Ciência de Dados em Valparaíso de Goiás. Ele ressaltou a qualidade do ensino.

“Sempre quis atuar na área de Tecnologia da Informação e, quando surgiu a oportunidade, eu abracei para realizar meu sonho. A estrutura física, o currículo do curso e a metodologia de ensino colocam a Escola do Futuro à frente de outras instituições da área, que são muito caras. Esse projeto se destaca pela gratuidade, mas também pela qualidade que entrega à comunidade local.”

Da área artística, o estudante de Ballet Clássico Arthur Samir destacou a importância da formação.

“Apesar de já ter uma base artística anteriormente, eu sentia que precisava me profissionalizar, assim busquei a Escola para concretizar meu objetivo. Os três anos aqui me possibilitaram crescer, sou grato aos professores e às oportunidades que tive nesse tempo. Me sinto privilegiado por participar do Basileu França, principalmente, por ser uma instituição pública, de qualidade e reconhecida nacionalmente”, avaliou.

Também foi realizada a formatura de 105 estudantes em cursos de informática e manutenção de equipamentos pelo programa Sukatech. A cerimônia incluiu a entrega de 81 computadores e 15 kits de monitores, teclados e mouses doados a 11 instituições sociais, educacionais e ambientais, como Projeto Renova Futuro, AUFGO, Corpo de Bombeiros Militar, Coop-Recicla, AFROSAD, ADEC, Associação Novo Mundo, Grupo Ecológico Comando Pantera, ONG Movimento e Ação, Secretaria Estadual de Educação e Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Carlos Alves de Oliveira, da organização Renova Futuro, enfatizou a responsabilidade da ação. “Nosso projeto trabalha com crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade. Esses computadores vêm justamente para nos ajudar a profissionalizar essas pessoas por meio de cursos, retirando-as das ruas e abrindo oportunidade para serem inseridas no mercado de trabalho”, explicou.

A aluna Suayne Moreira, de 32 anos, concluiu o curso de informática básica e empreendedorismo e já aplica o que aprendeu em seu novo trabalho. “O curso para mim foi muito importante, porque vai agregar na minha área de trabalho. Agora eu estou entrando como atendente em uma sorveteria e sei que tudo o que aprendi vai me ajudar no trabalho”, relatou.