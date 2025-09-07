Prefeitura de Anápolis publica resultado final do Procedimento de Integridade e Conformidade do Programa Graduação

7 de setembro de 2025
anapolis aerea

Documento completo com a relação dos estudantes e detalhes do procedimento já está disponível no Diário Oficial do Município

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis tornou público, na noite desta terça-feira (02), o resultado final do Procedimento de Integridade e Conformidade (Antifraude) do Programa Graduação, iniciativa que garante a correta aplicação dos recursos e o acesso justo à política pública de bolsas de estudo.Ao todo, 22 estudantes participaram desta fase, sendo 13 de Medicina e 9 de outros cursos. Entre eles, 8 estudantes de Medicina comprovaram situação totalmente regular e permanecem aptos a continuar no programa, caso haja renovação das bolsas.

O levantamento também identificou situações de inconformidade legal e um caso com fortes indícios de fraude, reforçando a importância da verificação criteriosa e da prestação de contas transparente à sociedade.

As documentações de todos os estudantes serão remetidas às autoridades competentes, garantindo que aqueles que não concordarem com o resultado tenham acesso pleno ao direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto na legislação vigente.

O documento completo com a relação dos estudantes e detalhes do procedimento já está disponível no Diário Oficial do Município.

A publicação reafirma o compromisso da gestão com a transparência, a responsabilidade com os recursos públicos e o respeito aos estudantes de boa-índole

Tags:

Veja também

antirrabica

Prefeitura de Anápolis promoverá Campanha de Vacinação Antirrábica no dia 13 de setembro

7 de setembro de 2025
leilao detran

Detran vai leiloar mais de três mil veículos

7 de setembro de 2025
jabuticaba hidrolandia

Hidrolândia abre a temporada de jabuticaba

7 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

antirrabica

Prefeitura de Anápolis promoverá Campanha de Vacinação Antirrábica no dia 13 de setembro

7 de setembro de 2025
leilao detran

Detran vai leiloar mais de três mil veículos

7 de setembro de 2025
jabuticaba hidrolandia

Hidrolândia abre a temporada de jabuticaba

7 de setembro de 2025
anapolis aerea

Prefeitura de Anápolis publica resultado final do Procedimento de Integridade e Conformidade do Programa Graduação

7 de setembro de 2025
certifica

Goiás Social certifica 225 alunos em cursos de tecnologia e artes

6 de setembro de 2025