Prefeitura de Anápolis publica resultado final do Procedimento de Integridade e Conformidade do Programa Graduação

Documento completo com a relação dos estudantes e detalhes do procedimento já está disponível no Diário Oficial do Município

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O levantamento também identificou situações de inconformidade legal e um caso com fortes indícios de fraude, reforçando a importância da verificação criteriosa e da prestação de contas transparente à sociedade.

As documentações de todos os estudantes serão remetidas às autoridades competentes, garantindo que aqueles que não concordarem com o resultado tenham acesso pleno ao direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto na legislação vigente.

A publicação reafirma o compromisso da gestão com a transparência, a responsabilidade com os recursos públicos e o respeito aos estudantes de boa-índole