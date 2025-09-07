Hidrolândia abre a temporada de jabuticaba

Unidade da Emater em Hidrolândia possui cadastro de 128 pomares e quintais com jabuticabeiras, variando de pequenas áreas a propriedades com até 42 mil pés (Foto: Emater)

A temporada de jabuticabas começou em Goiás, e em Hidrolândia, que é conhecida nacionalmente como a capital da fruta, produtores rurais já recebem os visitantes de todo o país. O município se consolidou como o maior produtor do fruto no mundo, unindo tradição, geração de renda e turismo rural.

Neste ano, a safra foi antecipada devido às chuvas de junho, com início em 16 de agosto. A abertura oficial foi no último dia 31, na Vinícola Jabuticabal, com a presença de autoridades locais, representantes do Governo de Goiás e técnicos da Emater Goiás.

Jabuticaba

A jabuticaba se tornou a principal fonte de renda para muitas famílias hidrolandenses, seja pela comercialização direta ou pela abertura das propriedades ao turismo. Experiências rurais, ecológicas e gastronômicas movimentam a economia e atraem visitantes que buscam viver de perto a colheita da fruta.

Jabuticaba se tornou a principal fonte de renda para muitas famílias, na comercialização direta ou na abertura das propriedades ao turismo

A Emater Goiás acompanha de perto essa trajetória, oferecendo assistência técnica em diversas frentes, como manejo do cultivo, gestão de propriedades, processamento artesanal e industrial. Além disso, desde 2021, a instituição desenvolve pesquisas sobre a fruta para ampliar a produtividade e apoiar os produtores locais.

Hoje, a unidade da Emater em Hidrolândia possui cadastro de 128 pomares e quintais com jabuticabeiras, variando de pequenas áreas a propriedades com até 42 mil pés.

Fruta e oportunidades

Para o presidente da Emater Goiás, Rafael Gouveia, a temporada fortalece o turismo rural e valoriza o município como modelo de desenvolvimento no estado.

“A fruta atrai turistas e movimenta a economia local com atrativos que vão desde a visitação aos pomares até experiências gastronômicas. As propriedades são referências para o Aconchego Rural, programa de turismo do Governo de Goiás que criamos em parceria com a Goiás Turismo”, destacou.

A extensionista agropecuária da Emater, Alenir Batista, reforça o impacto social da atividade. “Além de gerar trabalho e renda, a produção de jabuticabas leva o nome de Hidrolândia e do estado de Goiás para o mundo”, afirma.

Turismo organizado

Quem deseja aproveitar a temporada pode acessar o portal da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Hidrolândia, que disponibiliza um mapa interativo com informações sobre todas as propriedades participantes: www.hidrolandia.tur.br

Em plena temporada, a jabuticaba reafirma seu papel como símbolo de Hidrolândia, impulsionando o turismo e a economia local com apoio da assistência técnica da Emater Goiás.