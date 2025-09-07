Detran vai leiloar mais de três mil veículos

Interessados podem visitar os veículos nos dias 9, 10 e 11 de setembro, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h, no pátio da empresa MC Leilão (Foto: Detran)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai leiloar 3.204 veículos — entre carros e motos, recuperáveis e sucatas — no próximo dia 12 de setembro, a partir das 9 horas, em Senador Canedo.

Poderão participar pessoas físicas e jurídicas, no caso dos veículos recuperáveis. Já as sucatas serão destinadas exclusivamente a empresas com CNPJ ativo e cadastradas no Detran-GO, conforme a lei estadual nº 19.262, de 20/04/2016 e suas alterações, bem como de acordo com a portaria 692/2023.

Os interessados podem visitar os veículos nos dias 9, 10 e 11 de setembro, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h, no pátio da empresa MC Leilão (GO 020, Estrada Vicinal, Km 14, Estância Vargem Bonita, Senador Canedo). As imagens também estarão disponíveis nos sites www.mcleilao.com.br e www.goias.go.br/detran.

Segundo o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, o leilão tem como objetivo reduzir o número de veículos nos pátios e recuperar receita para o Estado.

“É importante lembrar que o proprietário pode reaver o automóvel antes do leilão, desde que quite os débitos que levaram à retenção. A venda só acontece após todas as tentativas previstas em lei serem esgotadas”, destacou.

Atenção a sites falsos

Os leilões oficiais do Detran-GO são divulgados apenas no Diário Oficial do Estado, no site do Detran e no da empresa leiloeira contratada. Denúncias de páginas falsas podem ser feitas à Ouvidoria do órgão, que encaminha os casos à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos.

Serviço:

Visitação: 9 a 11 de setembro/25

Horário: das 9h às 11h30 e das 14h às 17h

Data do leilão: 12 de setembro/25

Local: GO 020, Estrada Vicinal, Km 14, Estância Vargem Bonita, Senador Canedo

Sites oficiais para esse leilão: www.goias.go.br/detran e http://www.mcleilao.com.br