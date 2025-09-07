Prefeitura de Anápolis promoverá Campanha de Vacinação Antirrábica no dia 13 de setembro

Centro de Controle de Zoonoses reforça a importância da participação dos tutores na campanha, levando animais aos locais e contribuindo para o controle da doença no município

(Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Todos os cães e gatos com idade a partir de três meses devem ser vacinados, inclusive fêmeas gestantes ou lactantes, desde que estejam saudáveis. A aplicação da vacina será feita em bairros e regiões estratégicas da cidade, facilitando o acesso da população ao serviço.

O Centro de Controle de Zoonoses reforça a importância da participação dos tutores na campanha, levando seus animais aos locais de vacinação e contribuindo para o controle da doença no município.

Serão 75 postos fixos de vacinação distribuídos por toda a cidade. Confira os locais de atendimento:

Colégio Estadual Zeca Batista – Vila Góis

Unidade de Saúde da Família Maracanãzinho – Rua João de Souza Ramos, nº 618

Posto de Saúde do Maracanã – Rua Dona Ada Centine, s/n

USF Jd. Alexandrina – Rua Primavera, Qd. 46, Lt. 06

Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga – Itamaraty II Etapa

USF Bairro Itamaraty – Rua Paranaguá com Rua 08/10

Faculdade FAMA – Av. Fernando Costa, Jaiara

Colégio Estadual José Ludovico de Almeida – Centro

USF Jardim Suiço – Rua Guaporé, s/n

USF São Lourenço – Rua 01, esquina com Rua 20

Escola Municipal Ednê Rodrigues – São Jorge

USF Jardim das Oliveiras – Rua Sobradinho, Qd. 7, Lt. 8a

USF Bairro São José – Rua Dona Amélia de Morães Almeida, s/n

Escola Estadual Américo Borges de Carvalho – IAPC

USF Vila Fabril – Av. Fabril, s/n

CMEI-R Santa Cecília – Rua Dona Cremilda, Qd. 10, Lt. 13/14

USF Paraíso – Praça Sebastião Silva, nº 12

USF Vivian Parque – Av. Pedro Ludovico, Qd. 05, Lt. 20

IFG – Av. Pedro Ludovico, s/n

USF Calixtópolis – Rua Francisco esquina com Rua Silvânia, s/n

Colégio Estadual Dr. Mauá Cavalcante Sávio – Parque das Primaveras

USF Vila União – Travessa 07, esquina com Av. Lídia Fernandes

USF Novo Paraíso – Rua Larga nº 444

Posto de Saúde João Luiz de Oliveira – Rua Rosário Ramos, nº 430

Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo – Rua Afonso Pena, s/n

USF Dom Manuel Pestana Filho – Rua Roque Braga, Qd. 07, Lt. 14

Escola Municipal Prof. Maronita Dias Dourado – Rua Joaquim de Souza, Qd. 01

USF Arco Verde – Rua 21, Qd. 37/38

USF Jardim Arco Íris – Av. Contorno, Qd. 11

CCZ – Av. Belo Horizonte, Qd. D, Lt. 29, Santo André

USF Polocentro/Calixtolândia – Av. Sócrates Dinis com Av. Califórnia, s/n

USF Vila Norte – Rua WS5, s/n

USF Residencial Araguaia – R. João Florentino, Qd. 01, Lt. 02

Unidade de Saúde Recanto do Sol – Av. do Estado, Qd. 35, área B, s/n

34.1. Agro Campo Nascimento – Av. Raimundo Carlos Costa Silva, Qd. 02, Lt. 03

USF Parque dos Pirineus – Av. dos Pirineus, s/n

35.1. Clínica Veterinária Pets e Vets – Av. Colorado, Qd. 04, Lt. 08

Escola Municipal Belizara Faria – Av. Santos Dumont, s/n

UBS Santos Dumont – R. SD-15

Assembleia de Deus Min. Madureira – Jardim Promissão, Rua Paraíba, Qd. 16, Lt. 02

Faculdade UniEvangélica – Cidade Universitária

Escola Municipal Miguel Pedreiro – Nova Vila

Colégio Estadual Herta Layse – Jardim Progresso

USF Adriana Park – Rua G esq. com Rua Llian, s/n

Posto de Saúde Jardim Guanabara – Av. Senador Paranhos, s/n

USF Bairro das Bandeiras – Rua Marechal Gouveia, Qd. 37

USF Parque Iracema – Av. dos Palmares, s/n

Capela Nossa Senhora do Silêncio – Av. das Palmeiras, nº 460

CEFOPE – Av. São Francisco, nº 880, Jundiaí

USF JK Nova Capital – Rua 03, Qd. 43, s/n

Corpo de Bombeiros – Rua Presidente Vargas, s/n, Jardim América

Escola Municipal Anhanguera – Rua 09, nº 800, Alto da Bela Vista

USF Vila Formosa – Rua 25-A, nº 288

CEPI Dr. Gencerico Gonzaga Jaime – Jundiaí Industrial

Escola Municipal Valmir Bastos Ribeiro – Av. L2, Jardim Europa

USF Bairro de Lourdes – Av. Comercial, s/n

Posto de Saúde Conjunto Filóstro – Rua MN 10, Morada Nova

Escola Municipal Professora Lena Leão – Parque Brasília

Casa Pet – Av. PB01, Qd. 43, Lt. 33

CMEI Paulo Freire – Jardim Primavera

CMEI Idelfonso Limiro – Summerville 2ª Etapa

UBS Branápolis – Chácaras Boa Vista

USF Boa Vista – Rua Argentina, Qd. 38, Lt. 18

Colégio Estadual Carlos de Pina – Avenida Brasil, s/n

USF São Carlos/Alvorada – Rua 5, s/n

Clínica Veterinária Faculdade Anhanguera – Bouganville

USF Santa Maria de Nazaré – Rua Martinho Fontes, Qd. 1, Lt. 6

USF Tropical – Rua Jarbas Gomes Lobo

USF Vila Esperança – Av. Independência, Qd. 01, Lt. 22

USF Bairro Santo Antônio – Av. Santo Antônio, s/n

Escola Estadual Professora Helena Nasser – Rua Bondade, nº 20

USF Jardim Alvorada – Praça Nova Capital, s/n

UBS Leblon – Rua L14

USF Setor Industrial Munir Calixto – Rua 3, esq. Av. Central, Qd. 11

USF Jardim Esperança – Viela 01, Qd. 17, Lt. 23

UBS Goialândia – Rua Principal, s/n

UBS São Vicente – R. Francisco de Melo Moura