Anápolis passa a adotar novo símbolo internacional de acessibilidade

Novo símbolo passa a fazer parte da sinalização de representações gráficas, documentos oficiais, materiais impressos e digitais, além de campanhas educativas da cidade (Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

O símbolo é composto por uma figura humana estilizada, com braços e pernas estendidos, desenhada em traços pretos e círculos azuis. O corpo centralizado dentro de um círculo remete à inclusão e à mobilidade.

A medida está prevista na Lei nº 4.487, de 25 de agosto deste ano, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Márcio Corrêa.

O novo símbolo passa a fazer parte da sinalização de representações gráficas, documentos oficiais, materiais impressos e digitais, além de campanhas educativas da cidade.

Com a mudança, o Executivo e o Legislativo municipais poderão intensificar ações de conscientização para ampliar o entendimento da população sobre o significado da nova identidade visual.