Procon Anápolis divulga pesquisa de preços de hortifruti em supermercados da cidade

Órgão reforça que o consumidor deve pesquisar em diferentes estabelecimentos antes de fechar a compra e verificar se os produtos em promoção estão em boas condições (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os supermercados visitados foram: Super Vi, Silva, Carrefour, Rio Vermelho, Supermercado do Povo e Atacadão.

Principais variações de preços:

Couve (unidade)

Menor preço: R$ 0,99 (Carrefour)

Maior preço: R$ 4,99 (Atacadão, Silva, Supermercado do Povo)

Variação: 404%

Batata doce (Kg)

Menor preço: R$ 0,99 (Silva)

Maior preço: R$ 4,29 (Rio Vermelho)

Variação: 333%

Manga (Kg)

Menor preço: R$ 1,99 (Atacadão)

Maior preço: R$ 7,59 (Rio Vermelho)

Variação: 281%

Jiló (Kg)

Menor preço: R$ 6,99 (Silva)

Maior preço: R$ 24,90 (Carrefour, Rio Vermelho)

Variação: 256%

Quiabo (Kg)

Menor preço: R$ 9,90 (Atacadão)

Maior preço: R$ 33,90 (Rio Vermelho)

Variação: 242%

O Procon recomenda que o consumidor pesquise e compare preços antes de realizar as compras.

Outra estratégia eficaz é ficar atento às promoções, que geralmente ocorrem em dias específicos da semana e abrangem categorias como frutas, verduras e carnes. Além disso, optar por produtos da estação pode garantir preços mais acessíveis e alimentos mais frescos.

O PROCON orienta ainda sobre a escolha de hortifrutis com qualidade e segurança: prefira frutas e verduras com cores vibrantes, sem manchas ou sinais de deterioração; toque nos produtos para verificar a firmeza, evitando os que estejam muito moles; e use o olfato para identificar aromas frescos e naturais, indicativos de qualidade.

Por fim, o órgão reforça que o consumidor deve pesquisar em diferentes estabelecimentos antes de fechar a compra e verificar se os produtos em promoção estão em boas condições.

Em casos de práticas suspeitas ou irregularidades, os consumidores podem fazer denúncias pelo telefone (62) 98551-8185 ou pelo Zap da Prefeitura, disponível 24 horas, no número (62) 98551-6888.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.