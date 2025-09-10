Quarta Cultural apresenta Orquestra Jovem de Anápolis com repertório Geek

Iniciativa é da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e reforça o compromisso com a promoção da arte e o incentivo à formação cultural da juventude anapolina

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com o objetivo de unir música sinfônica e cultura pop, a apresentação busca despertar memórias, emoções e celebrar a imaginação, conectando gerações por meio de trilhas sonoras que marcaram filmes, séries, jogos e animações.

Formada por jovens bolsistas e voluntários, a Orquestra Jovem de Anápolis é um verdadeiro celeiro de talentos. Mais do que um grupo artístico, ela representa um projeto de formação musical que oferece aos integrantes a oportunidade de exercitar, aprimorar e expandir seus conhecimentos. Essa vivência fortalece a disciplina, o espírito coletivo e a paixão pela música, ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à cultura e valoriza novos instrumentistas locais.

A iniciativa é da Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e reforça o compromisso com a promoção da arte e o incentivo à formação cultural da juventude anapolina.

Além da programação no palco, o público também poderá aproveitar uma feira cultural com praça gastronômica, instalada na parte externa do teatro, reunindo arte, artesanato e gastronomia local.

Interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp (62) 99358-2323.