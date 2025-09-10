UEG passa a integrar rede Wi-Fi de alcance global

Eduroam está presente em mais de 3.800 pontos de acesso distribuídos em universidades, aeroportos, estádios, restaurantes e diversos outros locais públicos (Foto: UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) agora faz parte do Eduroam (education roaming), um serviço disponibilizado no Brasil pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e que oferece uma rede Wi-Fi de alcance global que conecta instituições de ensino e pesquisa em mais de 100 países.

A iniciativa permite que estudantes, professores e pesquisadores utilizem a internet de forma prática e segura, tanto dentro dos câmpus e unidades universitárias da UEG, quanto em universidades e locais públicos que também participam do sistema.

O Eduroam está presente em mais de 3.800 pontos de acesso distribuídos em universidades, aeroportos, estádios, restaurantes e diversos outros locais públicos e a UEG passa agora a integrar essa rede global, ampliando significativamente a conectividade disponível para a sua comunidade acadêmica.

Rede

Alunos e professores poderão se conectar ao serviço de maneira simples: basta selecionar a rede eduroam, inserir o e-mail institucional @ueg.br e a senha de acesso (a mesma utilizada no portal ADMS) para se conectar automaticamente, sem necessidade de configurar novas redes em cada local visitado.

Além de facilitar o acesso, o Eduroam oferece uma camada extra de proteção. A autenticação é feita diretamente pela instituição de origem, preservando as informações do usuário. Isso significa que membros da UEG podem se conectar de forma confiável ao Wi-Fi de outras universidades, e que visitantes de fora também terão acesso seguro à rede da UEG durante suas estadias.

De acordo com Diogo Ramos, gerente de Inovação Tecnológica da UEG, o serviço é de suma importância para a instituição, pois sua infraestrutura não só facilita o acesso à informação e aos recursos on-line, como também promove a mobilidade acadêmica.

“Com o Eduroam, membros da comunidade universitária podem se conectar à internet em diversas instituições de ensino e pesquisa afiliadas ao redor do mundo, utilizando suas próprias credenciais. Isso representa um avanço significativo na integração e colaboração acadêmica, colocando a UEG em sintonia com as práticas das grandes universidades globais”, comemora.

Para mais informações, visite o site do Eduroam.