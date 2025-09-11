Goiás Social abre 820 vagas para curso gratuito de robótica

Serão cinco turmas em Goiânia e em outras 16 cidades (Foto: Secti)

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de introdução à robótica e outras tecnologias, oferecido pelo Programa Start, iniciativa do Goiás Social, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG).

As inscrições podem ser feitas pelo link abre.go.gov.br/startgoias até o dia 23 de setembro. São 820 vagas distribuídas em 17 cidades goianas, todas destinadas a estudantes da rede pública ou bolsistas integrais de escolas privadas, com idades entre 8 e 20 anos.

Metade das vagas será prioritariamente para meninas, para estimular a participação feminina nas áreas de tecnologia e inovação.

“Quando falamos em inclusão social, precisamos também falar em tecnologia. O Start é um programa que abre portas para nossas crianças e jovens, especialmente para as meninas, mostrando que elas têm lugar no futuro da ciência e da inovação. Esse é o Goiás Social trabalhando para transformar oportunidades em novos caminhos de vida”, afirma a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

Robótica

O Programa Start, sigla para Seguir Transformando Através da Robótica e outras Tecnologias, é um projeto criado com o objetivo de democratizar o acesso de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social ao universo da ciência e da tecnologia. Além da robótica, o programa oferece contato com linguagens de programação, impressão 3D, realidade virtual e inteligência artificial. As aulas serão presenciais e terão início em 1º de outubro de 2025.

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás, José Frederico Lyra Netto reforça a iniciativa como parte do compromisso do Governo de Goiás com a formação de qualidade dos jovens goianos.

“Este é o início da jornada oferecida pelo governo Ronaldo Caiado para formação em tecnologia. É também o primeiro contato de muitas crianças e jovens com uma área que pode transformar as vidas deles e de suas famílias”, relata.

Serão cinco turmas em Goiânia e em outras 16 cidades: Alto Paraíso, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Mambaí, Pirenópolis, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Trindade, Uruana e Valparaíso de Goiás, sempre com 80 vagas por laboratório.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A seleção seguirá os critérios de idade e gênero, além da ordem de inscrição. A matrícula deverá ser confirmada presencialmente, em sala de aula, entre os dias 25 e 30 de setembro.

“Nosso objetivo é mostrar que a tecnologia pode ser acessível a todos e que ela pode transformar vidas. Ao oferecer essa formação em robótica, estamos abrindo caminhos para que eles descubram vocações, desenvolvam competências e sonhem com carreiras que antes pareciam distantes”, afirma o coordenador do projeto no IFG, professor Leandro Alexandre Freitas.

Serviço:

Assunto: Curso gratuito de Introdução à Robótica – Programa Start

Inscrições: até 23 de setembro pelo formulário abre.go.gov.br/startgoias

Público-alvo: estudantes de 8 a 20 anos da rede pública ou bolsistas integrais

Vagas: 820 (50% para meninas)

Início das aulas: 1º de outubro