Caiado anuncia Prêmio Matemática Enem

11 de setembro de 2025
Governador anuncia premiação de até R$ 10 mil para estudantes que atingirem nota superior a 850 pontos na prova de Matemática do Enem (Foto: Secom)

Para reconhecer o esforço dos estudantes da rede estadual de ensino no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta quarta-feira (10/9), o Prêmio Matemática Enem.

A iniciativa vai conceder prêmios de R$ 5 mil a R$ 10 mil aos alunos que mais se destacarem a partir das próximas provas. “Em Goiás, aluno dedicado é aluno premiado”, afirmou o chefe do Executivo goiano. O projeto de lei que institui a premiação já foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

“Quem alcançar 900 pontos ou mais na prova de Matemática do Enem, vai receber R$ 10 mil do Governo de Goiás. E quem atingir entre 850 e 899,99 pontos, garante R$ 5 mil. Esse valor será pago tanto ao estudante quanto ao professor”, disse o governador em vídeo divulgado nas redes sociais.

Com o lançamento do prêmio, a meta do Estado é reduzir a abstenção no segundo dia de provas do Enem, além de estimular os estudantes perante a principal porta de acesso ao ensino superior. A iniciativa também simboliza a valorização do raciocínio lógico, da disciplina e da persistência. “Goiás é primeiro lugar no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], tem a melhor educação do Brasil e seguirá avançando com inovação, investimento e resultados”, concluiu Caiado.

Prêmio Matemática Enem

Podem participar do prêmio os estudantes da rede estadual que estejam no último ano do ensino médio e farão o Enem em 2025. Os professores dos alunos contemplados também receberão valores equivalentes, mas de forma não cumulativa — ou seja, mesmo que mais de um aluno obtenha nota igual ou superior a 850, o docente terá direito a apenas uma premiação.

Caso a escola tenha mais de um estudante com excelente desempenho, gestores e coordenadores também receberão 50% do valor total, a ser dividido entre eles.

O prêmio de Matemática foi inspirado no Projeto Redação Enem, lançado por Caiado no ano passado e instituído pela Lei nº 23.043/2024. A ação contempla estudantes e professores com alto desempenho na redação do exame nacional.

Os alunos que atingem nota 980, recebem R$ 5 mil, assim como seus professores. No caso de nota 1000, o valor sobe para R$ 10 mil.

Enem 2025

Neste ano, o Enem será realizado em 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, serão testados os conhecimentos em Linguagens, Códigos, Ciências Humanas e Redação. Depois, haverá a prova de Matemática e Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realiza diversos programas e ações para preparar os alunos da rede pública. Entre eles, está o “Só Vem Enem”, que semanalmente disponibiliza conteúdos focados em questões e temas recorrentes no exame. O material serve como apoio tanto para quem está revisando os conteúdos, quanto para aqueles que buscam aprimorar o desempenho antes das avaliações.

 

