Show “O Amor em Nós” promete emocionar público no Canto da Primavera

11 de setembro de 2025
viny mendes e mari letieri
Duo Canção formado por Mari Letieri & Viny Mendes une voz e piano em projeto intimista, que celebra a canção brasileira em sua forma mais pura e emocionante. Show será nesta sexta-feira (12/09), às 17h20, no Palco Coreto de Pirenópolis, durante 24º Canto da Primavera (Foto: Poly Protázio)

O Duo Canção formado pelos artistas Mari Letieri & Viny Mendes unem voz e piano em um projeto intimista, que celebra a canção brasileira em sua forma mais pura e emocionante. O show será apresentado nesta sexta-feira (12/09), às 17h20, no Palco Coreto de Pirenópolis, durante o 24º Canto da Primavera.

O Amor em Nós é um espetáculo que nasceu para emocionar. Com arranjos inéditos, Mari Letieri (voz) e Viny Mendes (piano, vocais e direção musical) revisitam clássicos da MPB e da música romântica, transformando o familiar em novas experiências estéticas. Mais que um show, a proposta é uma travessia emocional guiada pelo afeto e pela palavra cantada. Íntimo e ao mesmo tempo potente, o espetáculo celebra a canção brasileira em sua essência: memória, pertencimento e reconexão.

O show se estrutura como uma narrativa musical que percorre as diferentes fases do amor: o encantamento, a entrega, a saudade, a dor e o recomeço. Cada bloco de canções é entremeado por falas emblemáticas, criando uma atmosfera de proximidade e encantamento com o público. Músicas como: É o AmorMania de Você e Andanças prometem emocionar o público de Pirenópolis.

De acordo com o pianista, Viny Mendes, a expectativa é a melhor possível para esse Canto da Primavera.

“Estamos muito ansiosos para subirmos ao palco, dividirmos nossa arte com o público e sentirmos a energia de um evento tão tradicional e querido. Espero que o show seja uma celebração da música e que o público se conecte com cada nota e cada palavra”.

“Nosso grande diferencial está na atmosfera que criamos: emoção em cada detalhe e a valorização de cada verso entoado. Num tempo tão acelerado, em que as coisas simples passam despercebidas, este show convida a desacelerar, a viver o presente e a sentir cada emoção que a música desperta”, explica a cantora Mari Letieri.

Duo Canção

Segundo Letieri, a formação entre ela e Viny Mendes para o projeto Duo Canção busca valorizar tanto os sons, quanto os silêncios. É uma celebração da amizade, do amor e da parceria musical entre os dois artistas.

“Tudo isso com um olhar especial para a riqueza da música brasileira, que é a nossa grande inspiração”, enfatiza.

“Para este Canto da Primavera, optamos por um repertório de canções que o público já conhece e ama, mas que foram completamente repaginadas. Criamos uma nova roupagem a essas músicas, explorando ritmos como o samba, forró, jazz e pop, mas com uma proposta inusitada”, contextualiza Viny.

Mari Letieri

Cantora goianiense de MPB e samba, com mais de 10 anos de atuação. Já participou de festivais como Canta Cerrado, Canto da Primavera e Canto de Ouro. Sua trajetória é marcada pela versatilidade e sensibilidade vocal, transitando entre MPB, samba e forró. Faz parte do Coro Juvenil de Goiânia um dos projetos da Orquestra Sinfônica de Goiânia desde 2018 e destaca-se por sua presença de palco envolvente e interpretações emocionantes, é integrante do trio forró do Pé Rachado.

 Viny Mendes

Cantor, pianista, arranjador, produtor musical e professor de música. Formado em piano erudito e popular, já acompanhou artistas de renome nacional e atua como diretor musical e músico acompanhador em diversos projetos. Combinando lirismo e técnica, imprime identidade singular a cada arranjo. É também integrante do trio Forró do Pé Rachado.

Serviço

Assunto: O Amor em Nós – Duo Canção – Mari Letieri e Viny Mendes
Quando: sexta-feira (12/09), às 17h20
Onde: Palco Coreto – 24º Canto da Primavera, Pirenópolis (GO)
Local: Classificação indicativa: Livre
Duração: 40 minutos
Mais informações: @duocancaooficial
Entrada franca

 

Editado por  via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás
