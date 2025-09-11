Santa Casa intensifica campanha por doação de leite materno

Que o leite materno salva vidas, todos sabem. O que nem todos sabem é que, nas UTIs Pediátricas e Neonatais, ele reduz casos de gastroenterite e acelera a recuperação dos bebês. Segundo o enfermeiro Júlio César Gomes, relações institucionais da Santa Casa, antes da instalação do Banco de Leite na unidade, que atua em parceria com o banco municipal, o índice de óbitos de prematuros era elevado.

Atualmente, cerca de 40 a 50 recém-nascidos são beneficiados mensalmente com o leite doado, mas para manter o serviço é preciso aumentar a arrecadação. Por isso, a Santa Casa intensifica neste mês de setembro a campanha de doação. “A vida é o bem mais precioso que Deus nos concede e nos dá a missão de fazê-la um bem para o outro. Desde o leite materno até a doação de sangue, são formas de expressar amor e cuidado pelo próximo”, destacou Júlio César em apelo às mães.

De acordo com Bárbara Laet, nutricionista do Banco de Leite, a demanda mensal é de aproximadamente 100 litros, mas neste mês foram arrecadados apenas 32 litros. Com o apoio do banco municipal, que forneceu 38 litros, o total chegou a 70 litros — uma redução de 30% em relação ao ideal.

Para facilitar a doação, não é necessário que as mães se desloquem até o hospital. A equipe orienta, fornece os frascos e realiza a coleta diretamente nas residências. Todo o leite passa por rigoroso processo de seleção, pasteurização e análise de qualidade, o que garante o alimento seguro e nutritivo aos bebês em situação de risco.