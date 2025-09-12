Prazo para aderir ao Refis 2025 se encerra em 16 de setembro

12 de setembro de 2025
anapolis aerea

Programa contempla débitos com fatos geradores até 30 de novembro de 2024 e oferece descontos de até 100% em juros e multas

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O prazo para os contribuintes negociarem dívidas por meio do Refis 2025 se encerra na próxima terça-feira (16). O programa contempla débitos com fatos geradores até 30 de novembro de 2024 e oferece descontos de até 100% em juros e multas.O atendimento presencial pode ser realizado no Rápido do Anashopping, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. O atendimento virtual é feito pelo aplicativo Conecta Anápolis ou pelo WhatsApp (62) 98551-6888, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Com o Programa Zera Dívidas, contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem regularizar débitos tributários e não tributários com a Fazenda Pública Municipal, obtendo descontos significativos em juros e multas.

A medida possibilita o pagamento parcelado das dívidas. O valor mínimo da parcela é de R$ 152,50 para pessoas físicas e MEIs, e de R$ 457,50 para pessoas jurídicas. Débitos inferiores a R$ 305,00 (físicas/MEI) ou R$ 915,00 (jurídicas) não podem ser parcelados.

Confira as principais condições:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN):

  • 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista;
  • 90% de desconto para pagamento em 2 a 6 parcelas;
  • 80% de desconto para pagamento em 7 a 16 parcelas.

Demais créditos tributários e não tributários:

  • 100% de desconto para pagamento à vista;
  • 95% de desconto para pagamento em 2 a 6 parcelas;
  • 90% de desconto para pagamento em 7 a 20 parcelas;
  • 80% de desconto para pagamento em 21 a 40 parcelas;
  • 70% de desconto para pagamento em 41 a 60 parcelas.

Multas formais ou de ofício (como as aplicadas pelo Procon, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras) podem ser quitadas com redução de 50% para pagamento à vista.

