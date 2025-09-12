Prazo para aderir ao Refis 2025 se encerra em 16 de setembro

Programa contempla débitos com fatos geradores até 30 de novembro de 2024 e oferece descontos de até 100% em juros e multas

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com o Programa Zera Dívidas, contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, podem regularizar débitos tributários e não tributários com a Fazenda Pública Municipal, obtendo descontos significativos em juros e multas.

A medida possibilita o pagamento parcelado das dívidas. O valor mínimo da parcela é de R$ 152,50 para pessoas físicas e MEIs, e de R$ 457,50 para pessoas jurídicas. Débitos inferiores a R$ 305,00 (físicas/MEI) ou R$ 915,00 (jurídicas) não podem ser parcelados.

Confira as principais condições:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN):

100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista;

90% de desconto para pagamento em 2 a 6 parcelas;

80% de desconto para pagamento em 7 a 16 parcelas.

Demais créditos tributários e não tributários:

100% de desconto para pagamento à vista;

95% de desconto para pagamento em 2 a 6 parcelas;

90% de desconto para pagamento em 7 a 20 parcelas;

80% de desconto para pagamento em 21 a 40 parcelas;

70% de desconto para pagamento em 41 a 60 parcelas.

Multas formais ou de ofício (como as aplicadas pelo Procon, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras) podem ser quitadas com redução de 50% para pagamento à vista.