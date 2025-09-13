Higiene bucal pode prolongar vida dos pets em até 30%

Método desenvolvido por anapolino nos EUA elimina necessidade de sedação e é novidade em Anápolis

Um novo serviço de saúde e estética chegou a Anápolis prometendo revolucionar os cuidados dentários de cães e gatos. A técnica de limpeza dental sem anestesia, desenvolvida pelo anapolino Luiz Miller nos Estados Unidos, está agora disponível na cidade através da marca “Sorriso AuAu”. O procedimento representa um avanço significativo na prevenção de doenças periodontais em pets.

Segundo Miller, que já cursou odontologia, a saúde bucal dos animais de estimação é frequentemente negligenciada pelos proprietários. “A sujeira é um dos grandes causadores de doença periodontal em pets, podendo levar a problemas cardíacos, renais e hepáticos”, explica o especialista.

A técnica tradicional de limpeza dental veterinária exige anestesia geral, o que representa riscos significativos. “Todo procedimento com sedação tem risco de morte, além de complicações pós-operatórias. Muitos proprietários evitam o tratamento justamente por esse medo”, destaca Miller.

O método sem anestesia elimina completamente esses riscos, tornando o procedimento 100% seguro para animais de todas as idades, incluindo pets idosos que tradicionalmente são considerados casos de alto risco para sedação.

Atendimento domiciliar

Ao contrário da escovação doméstica ou dos serviços básicos oferecidos em pet shops, a técnica da “Sorriso AuAu” realiza remoção profunda de tártaro e cálculos dentários. “É um trabalho de remoção efetiva, não apenas limpeza superficial”, esclarece Miller.

O procedimento é realizado com instrumentos específicos, seguindo protocolos desenvolvidos ao longo de oito anos de experiência nos Estados Unidos. A técnica permite acesso completo à arcada dentária do animal, incluindo áreas de difícil alcance onde o tártaro costuma se acumular.

Uma das principais inovações do serviço é o atendimento domiciliar através de van equipada. “O pet permanece em seu território conhecido, o que reduz significativamente o estresse do animal”, explica Miller. “Mesmo dentro da van, o animal reconhece o ambiente familiar, ficando mais calmo durante o procedimento.”

O atendimento domiciliar também elimina a necessidade de deixar o animal em clínicas por períodos prolongados, comum nos tratamentos com anestesia. O procedimento tem duração média de 30 a 45 minutos, dependendo do porte do animal e grau de acúmulo de tártaro.

Da Odontologia humana à veterinária

Luiz Miller não chegou a se formar em odontologia, que cursou em Anápolis. Mas após imigrar para os Estados Unidos, seus conhecimentos foram suficientes para resolver a demanda de vários donos de pets, que queriam que ele fizesse a limpeza dental de seus pets. O sucesso dos primeiros procedimentos foi a semente da ideia, que ficou dois anos em sua mente, até que decidiu criar a empresa Bright and Shine nos Estados Unidos.

Em oito anos de operação nos EUA, a empresa realizou mais de 20 mil procedimentos sem registrar acidentes graves. “Nunca tivemos nenhuma fratura, nenhum corte que precisasse de atenção médica hospitalar”, garante Miller. O empresário destaca que, ao contrário do que muitos imaginam, a reação dos animais ao procedimento é positiva. “Pode parecer história de pescador, mas é verdade. Os animais se adaptam bem à técnica, mesmo os mais agitados”, afirma.

Prevenção

Miller explica que a importância da limpeza dental vai além da estética. “As bactérias presentes no tártaro podem migrar para a corrente sanguínea, afetando órgãos vitais como coração, fígado e rins”, alerta. A prevenção através da limpeza regular pode evitar tratamentos veterinários mais complexos e custosos no futuro. “Um procedimento preventivo simples pode evitar cirurgias cardíavas ou tratamentos renais posteriormente, o que pode prolongar a vida dos animais em até 30%”, destaca o especialista.

O modelo de negócio criado por Miller conquistou cinco estados americanos – Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Texas – e gerou um sistema de franquias que emprega principalmente brasileiros qualificados. “Tenho quatro veterinários e um advogado trabalhando para mim, todos brasileiros que encontraram nesta técnica uma oportunidade de empreendedorismo”, conta Miller. Três ex-funcionários já se tornaram franqueados da empresa.

O sucesso nos Estados Unidos levou a empresa a expandir para outros países. Além do Brasil, a técnica chegará ainda este ano à Espanha e Suécia. “O mercado internacional está reconhecendo os benefícios do método”, afirma Miller. A empresa obteve licença governamental americana para operar como franqueadora em 2020, em plena pandemia. “Ironicamente, foi um dos nossos melhores anos financeiramente”, revela o empresário.

Conscientização

Miller estima que 95% dos proprietários de pets desconhecem a possibilidade de limpeza dental sem anestesia. “Existe uma lacuna de informação muito grande. Os proprietários acreditam que apenas a sedação permite limpeza efetiva”, observa. O especialista defende maior conscientização sobre a importância da saúde bucal dos pets. “Assim como cuidamos da nossa higiene bucal diariamente, os animais também precisam de cuidados específicos que vão além da escovação doméstica”, enfatiza.

O procedimento é indicado para cães e gatos de todas as idades, sendo especialmente recomendado para animais idosos que não podem ser submetidos à anestesia. A frequência recomendada varia conforme o acúmulo de tártaro, mas geralmente situa-se entre seis meses a um ano. “Animais com predisposição genética ou dieta específica podem necessitar limpeza mais frequente”, orienta Miller. “O importante é estabelecer uma rotina preventiva antes que problemas graves se desenvolvam.”

Disponível em Anápolis

A “Sorriso AuAu” já está operando em Anápolis, oferecendo uma alternativa segura e eficaz para a saúde bucal dos pets da cidade. O atendimento é realizado mediante agendamento, com a van equipada se deslocando até a residência do cliente. Para Miller, trazer o serviço para Anápolis representa mais que uma expansão comercial. “É poder oferecer para minha cidade natal um cuidado de saúde que pode fazer a diferença na vida dos pets e tranquilidade dos proprietários”, conclui.

Especialistas veterinários recomendam que a saúde bucal dos pets seja tratada como prioridade desde filhotes. A limpeza profissional sem anestesia surge como alternativa viável para manter a higiene bucal sem os riscos associados à sedação. O método desenvolvido por Miller representa um avanço significativo na medicina veterinária preventiva, oferecendo aos proprietários de pets uma opção segura e eficaz para manter a saúde bucal de seus animais em dia.