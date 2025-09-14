Caiado defende rigor contra o crime organizado no Rocas Festival em Itu (SP)

Caiado destaca avanços de Goiás na Segurança Pública durante Painel de Governadores no 3º Rocas Festival, em Itu (SP) (Foto: Hegon Correa)

O governador Ronaldo Caiado apresentou, neste sábado (13/9), os resultados da política de segurança pública implementada em Goiás, destacando os avanços na qualidade de vida da população.

Durante o Rocas Festival 2025, em Itu (SP), o gestor ressaltou que o estado hoje é referência em tranquilidade e proteção aos cidadãos.

“Enfrentamos a violência de frente. Hoje, em Goiás, você pode andar com o celular na mão em qualquer lugar, pode deixar o carro na rua. Temos, inclusive, o seguro veicular mais barato do Brasil”, afirmou, lembrando que a segurança continua sendo uma das maiores preocupações dos brasileiros.

Ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Caiado integrou o Painel de Governadores, mediado por Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP Investimentos.

O encontro reuniu também importantes lideranças políticas nacionais, entre elas Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e Gilberto Kassab, presidente do PSD.

Para Caiado, a segurança pública é uma questão central de governabilidade e deve ser enfrentada de forma integral, sem fragmentações.

“O Estado não pode se curvar ao bandido. Quando se consolida de fato o Estado Democrático de Direito, a população vive em paz, agradece e pode criar seus filhos longe do narcotráfico”, afirmou.

Ele destacou ainda o trabalho desenvolvido no sistema prisional goiano para promover a ressocialização dos detentos.

“Somos referência. Na semana passada, recebi o embaixador de El Salvador para apresentar o funcionamento dos nossos presídios. Temos galpões de confecção, marcenaria, construção civil e salas de estudo. Lá, eles trabalham e estudam”, acrescentou. Governador Ronaldo Caiado profere palestra no Rocas Festival 2025 (Foto: Hegon Correa)

Terras raras

Durante o painel, o governador destacou o grande potencial de Goiás na extração e no beneficiamento de terras raras. O estado concentra reservas expressivas em regiões como Minaçu, Nova Roma e Iporá. A cidade de Minaçu é a única com operação comercial desse tipo em funcionamento no Brasil.

“O mundo inteiro busca esse recurso, e Goiás é o estado brasileiro com as maiores reservas de terras raras. Por isso, recorri ao Japão para nos apoiar na seleção e na transformação desses minerais em produtos de alto valor agregado”, afirmou, lembrando que o governo japonês já enviou uma comitiva ao estado para avaliar o potencial dessas jazidas.

Festival

Realizado entre 10 e 14 de setembro, na Coudelaria Rocas do Vouga, o 3º Rocas Festival reúne personalidades e lideranças nacionais para debater temas diversos e promover integração entre política, cultura e esporte.

Fundada em 1996, a coudelaria é referência em animais de alta performance e reconhecida por sua contribuição ao aprimoramento do cavalo Puro Sangue Lusitano, voltado para o esporte e a criação. Além dos painéis e debates políticos, a programação inclui exposições, provas e leilões de cavalos.

Apoio ao Cora

Um dos pontos altos do 3º Rocas Festival será o leilão beneficente em prol do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) — o primeiro hospital estadual 100% SUS dedicado ao tratamento oncológico infantojuvenil.

Em atividade desde 9 junho, o Cora será oficialmente inaugurado no próximo dia 25 setembro. Pelo segundo ano consecutivo, parte dos lotes arrematados no leilão do festival terá sua receita revertida para o hospital.