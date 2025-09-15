HDS realiza exposição do Espaço de Memórias Colônia Santa Marta na Alego

Exposição do Espaço de Memórias HDS Colônia Santa Marta estará na Assembleia Legislativa de Goiás, desta terça-feira (16/09) até 1º de outubro, com visitação gratuita (Foto: Naiclea Luzia/SES-GO)

O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta (HDS) realiza, de 16 de setembro a 1º de outubro, a exposição do Espaço de Memórias HDS Colônia Santa Marta na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A visitação é gratuita, das 9 às 17 horas. Após esse período, a mostra retorna à unidade do Governo de Goiás, onde permanecerá aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas.

O evento de abertura será no dia 16 de setembro, às 15 horas, na Alego.

O HDS é referência em cuidados paliativos, serviço de atenção domiciliar e tratamento de feridas crônicas. A exposição itinerante é um desdobramento do museu inaugurado em janeiro de 2023 na própria unidade, que atualmente preserva um acervo com mais de 200 itens, incluindo documentos, fotografias e objetos que narram a história da antiga colônia.

Com caráter cultural e educativo, a exposição na Alego promove conscientização social sobre a hanseníase e o enfrentamento do estigma que ainda envolve a doença, ao dar visibilidade às experiências das pessoas que viveram no local.

A exposição oferece ao público uma oportunidade única de se conectar com a história coletiva que moldou gerações, promovendo a valorização da dignidade humana e a inclusão social.

Serviço

Exposição do Espaço de Memórias Colônia Santa Marta na Alego

Data: de 16 de setembro a 1º de outubro

Data e horário de abertura: terça-feira 16 de setembro, às 15h

Local: Alego – na Av. Emival Bueno, Quadra G – Lote 01 – Park Lozandes, Goiânia, Goiás

Visitação gratuita