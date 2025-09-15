HDS realiza exposição do Espaço de Memórias Colônia Santa Marta na Alego

15 de setembro de 2025
exposicao
Exposição do Espaço de Memórias HDS Colônia Santa Marta estará na Assembleia Legislativa de Goiás, desta terça-feira (16/09) até 1º de outubro, com visitação gratuita (Foto: Naiclea Luzia/SES-GO)

O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta (HDS) realiza, de 16 de setembro a 1º de outubro, a exposição do Espaço de Memórias HDS Colônia Santa Marta na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A visitação é gratuita, das 9 às 17 horas. Após esse período, a mostra retorna à unidade do Governo de Goiás, onde permanecerá aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas.

O evento de abertura será no dia 16 de setembro, às 15 horas, na Alego.

O HDS é referência em cuidados paliativos, serviço de atenção domiciliar e tratamento de feridas crônicas. A exposição itinerante é um desdobramento do museu inaugurado em janeiro de 2023 na própria unidade, que atualmente preserva um acervo com mais de 200 itens, incluindo documentos, fotografias e objetos que narram a história da antiga colônia.

Com caráter cultural e educativo, a exposição na Alego promove conscientização social sobre a hanseníase e o enfrentamento do estigma que ainda envolve a doença, ao dar visibilidade às experiências das pessoas que viveram no local.

A exposição oferece ao público uma oportunidade única de se conectar com a história coletiva que moldou gerações, promovendo a valorização da dignidade humana e a inclusão social.

Serviço

Exposição do Espaço de Memórias Colônia Santa Marta na Alego
Data: de 16 de setembro a 1º de outubro
Data e horário de abertura: terça-feira 16 de setembro, às 15h
Local: Alego – na Av. Emival Bueno, Quadra G – Lote 01 – Park Lozandes, Goiânia, Goiás
Visitação gratuita

 

