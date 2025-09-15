Caiado celebra sucesso do 24º Canto da Primavera

15 de setembro de 2025
Caiado participa do encerramento da 24ª edição do Canto da Primavera, em Pirenópolis (Fotos: Adalberto Ruchelle)

O governador Ronaldo Caiado participou, neste domingo (14/09), do encerramento da 24ª edição do Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis, que bateu recordes e movimentou a cidade histórica ao longo de seis dias de programação.

Com investimento de R$ 4,5 milhões do Governo de Goiás, o festival, que teve início no dia 9 de setembro, recebeu 70 shows musicais, sendo 67 de artistas goianos, em um incentivo aos talentos do estado e ao turismo local.

“É a cultura, e ao mesmo tempo o turismo, mostrando que Goiás consegue realizar eventos de grande porte. Estamos mostrando o apoio que damos à cultura do nosso estado. Nunca se viu tamanha organização antes”, afirmou Caiado.

“Tudo isso está sendo feito para movimentar a economia da cidade e garantir a segurança do público. Instalamos um sistema de monitoramento, onde a segurança pública controla, por meio de câmeras, para que não haja nenhuma ocorrência”, acrescentou, ao destacar a importância do aparato policial no evento.

A estrutura do festival também foi ampliada nesta edição. Pela primeira vez, o evento contou com seis palcos oficiais, estrategicamente distribuídos pelo centro histórico, transformando a cidade em um grande circuito cultural acessível a pé, diminuindo a necessidade de transporte entre os locais.

O governador visitou os palcos do Cavalhódromo, onde foram instalados piso, banheiros, camarins e stands, e do Largo da Igreja Matriz, onde assistiu à projeção mapeada assinada pelo artista multimídia goiano VJ Paulinho Pessoa.

A apresentação transformou a fachada da Igreja Nossa Senhora do Rosário em um telão com cenas que retratavam elementos da memória e da identidade cultural pirenopolina, como as Cavalhadas, o artesanato e a Serra dos Pirineus.

“Transformou essa matriz aqui num grande telão de cenas lindas, momentos históricos da nossa querida Pirenópolis”, parabenizou o governador.

Participação recorde

Em 2025, o Canto da Primavera registrou 452 propostas recebidas, recorde de inscrições de apresentações artísticas, com aumento de 26% em relação ao ano passado, e participação de representantes de 39 municípios goianos.

A programação incluiu ainda o Canto Gastronômico, com 24 estandes e venda de pratos sociais por até R$ 12, democratizando o acesso à gastronomia, e a 10ª edição da Feira Goiás Feito à Mão, com cerca de 50 expositores de artesanato e economia criativa.

Nesta edição, todos os shows contaram com intérpretes de Libras, ampliando a acessibilidade para a comunidade surda e reforçando o caráter inclusivo do evento.

Para a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, o Canto da Primavera se consolidou como um verdadeiro festival de música goiana.

“Ocupamos toda a cidade, os artistas receberam cachês dignos e o público teve uma estrutura digna de grandes festivais, disponível gratuitamente. Além disso, geramos emprego e renda para a cidade e conseguimos devolver mais da cultura aos goianos”, disse.

Já o secretário de Estado da Retomada, César Moura, comentou sobre a grandiosidade do projeto.

“Um festival que estava desacreditado e é hoje um dos maiores do Brasil”, afirmou.

O Canto da Primavera é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e Fundação RTVE, e conta com apoio das Secretarias de Estado da Retomada, da Infraestrutura (Seinfra) e de Esporte e Lazer (Seel), Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Goiás Social, Goiás Turismo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Saneago e Sesc Goiás.

