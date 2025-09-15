Mundial de MotoGP anuncia datas para vendas de ingressos do GP do Brasil 2026

15 de setembro de 2025
motogp
Autódromo Internacional de Goiânia vai receber principal evento do motociclismo mundial (Foto: Divulgação)

O Grande Prêmio Brasil do Mundial de MotoGP, que vai ser realizado no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, entre os dias 20 e 22 de março, vai abrir pré-venda no próximo dia 25 de setembro.

A comercialização nos primeiros dias será exclusiva para os clientes do Banco BRB, e será feita pelo site eventim.com.br/motogpbrasil, com limite de quatro ingressos por CPF. A venda geral para todo o público começa no dia 2 de outubro.

A volta da MotoGP para o Brasil após 22 anos -a última prova foi em 2004 no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro- promete levar um grande público para o autódromo em Goiânia.

Assim como acontece em outros GPs de motovelocidade, principalmente na Europa e Estados Unidos, os torcedores se organizam e seguem em caravana para o local da competição, pilotando suas motos.

A expectativa é que no Brasil isso não seja diferente. A localização de Goiânia, no centro do país, favorece o percurso a partir de diversos estados.

O valor dos ingressos para o MotoGP Grande Prêmio do Brasil 2026 vai de R$ 500, no Setor F – Admissão Geral, com meia-entrada a R$ 250 (R$ 425 e R$ 212,50, para clientes BRB na pré-venda, respectivamente), a R$ 3.500, em área premium com alimentação e bebidas inclusas (R$ 2.975 para clientes BRB na pré-venda).

Todos os ingressos são válidos para os três dias do evento e a compra poderá ser parcelada em até seis vezes sem juros.

Para mais informações sobre o MotoGP Grande Prêmio do Brasil 2026 acesse moto.gpbrasil.com.br/2026.

Editado por  via Secretaria de Esporte e Lazer – Governo de Goiás
