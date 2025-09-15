Mundial de MotoGP anuncia datas para vendas de ingressos do GP do Brasil 2026

Autódromo Internacional de Goiânia vai receber principal evento do motociclismo mundial (Foto: Divulgação)

O Grande Prêmio Brasil do Mundial de MotoGP, que vai ser realizado no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, entre os dias 20 e 22 de março, vai abrir pré-venda no próximo dia 25 de setembro.

A comercialização nos primeiros dias será exclusiva para os clientes do Banco BRB, e será feita pelo site eventim.com.br/motogpbrasil, com limite de quatro ingressos por CPF. A venda geral para todo o público começa no dia 2 de outubro.

A volta da MotoGP para o Brasil após 22 anos -a última prova foi em 2004 no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro- promete levar um grande público para o autódromo em Goiânia.

Assim como acontece em outros GPs de motovelocidade, principalmente na Europa e Estados Unidos, os torcedores se organizam e seguem em caravana para o local da competição, pilotando suas motos.

A expectativa é que no Brasil isso não seja diferente. A localização de Goiânia, no centro do país, favorece o percurso a partir de diversos estados.

O valor dos ingressos para o MotoGP Grande Prêmio do Brasil 2026 vai de R$ 500, no Setor F – Admissão Geral, com meia-entrada a R$ 250 (R$ 425 e R$ 212,50, para clientes BRB na pré-venda, respectivamente), a R$ 3.500, em área premium com alimentação e bebidas inclusas (R$ 2.975 para clientes BRB na pré-venda).

Todos os ingressos são válidos para os três dias do evento e a compra poderá ser parcelada em até seis vezes sem juros.

Para mais informações sobre o MotoGP Grande Prêmio do Brasil 2026 acesse moto.gpbrasil.com.br/2026.