Prefeitura de Anápolis oferece 100 vagas gratuitas para curso de operador de empilhadeira

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

Ao todo, serão ofertadas cerca de 100 vagas para a capacitação, sendo 60 destinadas à primeira turma, que terá início na próxima segunda-feira (15), no Cenfor da Vila Norte, localizado na Avenida do Estado, no bairro Recanto do Sol.

O curso será promovido pelas Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, em parceria com as empresas JM Empilhadeiras e a B&G Engenharia.

Com carga horária de 16 horas, a formação contará com aulas teóricas e práticas. Ao final, os participantes receberão certificado e poderão ser encaminhados para entrevistas de emprego.