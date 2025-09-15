Prefeitura de Anápolis oferece 100 vagas gratuitas para curso de operador de empilhadeira

15 de setembro de 2025
kim abrao

Com carga horária de 16 horas, a formação contará com aulas teóricas e práticas. Ao final, os participantes receberão certificado e poderão ser encaminhados para entrevistas de emprego

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em atuar como operador de empilhadeira podem se inscrever gratuitamente no curso que apresentará técnicas e orientações sobre a área. As inscrições estão abertas até o dia 15 de setembro e devem ser feitas por meio do link disponível no site da Prefeitura.

Ao todo, serão ofertadas cerca de 100 vagas para a capacitação, sendo 60 destinadas à primeira turma, que terá início na próxima segunda-feira (15), no Cenfor da Vila Norte, localizado na Avenida do Estado, no bairro Recanto do Sol.

O curso será promovido pelas Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, em parceria com as empresas JM Empilhadeiras e a B&G Engenharia.

Com carga horária de 16 horas, a formação contará com aulas teóricas e práticas. Ao final, os participantes receberão certificado e poderão ser encaminhados para entrevistas de emprego.

Tags:

Veja também

exposicao

HDS realiza exposição do Espaço de Memórias Colônia Santa Marta na Alego

15 de setembro de 2025
caiado

Caiado celebra sucesso do 24º Canto da Primavera

15 de setembro de 2025
motogp

Mundial de MotoGP anuncia datas para vendas de ingressos do GP do Brasil 2026

15 de setembro de 2025

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Confira também

exposicao

HDS realiza exposição do Espaço de Memórias Colônia Santa Marta na Alego

15 de setembro de 2025
caiado

Caiado celebra sucesso do 24º Canto da Primavera

15 de setembro de 2025
motogp

Mundial de MotoGP anuncia datas para vendas de ingressos do GP do Brasil 2026

15 de setembro de 2025
kim abrao

Prefeitura de Anápolis oferece 100 vagas gratuitas para curso de operador de empilhadeira

15 de setembro de 2025
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

15 de setembro de 2025