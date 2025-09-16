Caiado reforça parceria entre Goiás e Índia em encontro com o novo embaixador do país

Caiado recebe novo embaixador da Índia e defende parcerias bilaterais entre Goiás e o país asiático (Foto: Júnior Guimarães)

O governador Ronaldo Caiado recebeu, nesta segunda-feira (15/9), em Goiânia, o novo embaixador da Índia, Dinesh Bhatia. Na oportunidade o chefe de executivo estadual defendeu o desenvolvimento de estratégias para andamento em parcerias bilaterais prospectadas em fevereiro durante missão oficial do governo estadual ao país asiático.

“Estão superando as dificuldades e cada vez mais levando o desenvolvimento à população. Coloquei aqui o Estado de Goiás à disposição para avançarmos com as nossas parcerias”, destacou.

Acompanhado de vários integrantes da equipe de governo, o líder goiano deu boas-vindas ao diplomata, que assumiu o cargo em junho, e reforçou o interesse do Estado em ampliar acordos de cooperação. No primeiro contato com o embaixador, o governador aprofundou temas de relevância para o progresso de Goiás como energia renovável, agronegócio, tecnologia e fármacos.

“Vejo uma parceria muito produtiva”, afirmou o governador. “Sempre reforço que tenho muito interesse em me aproximar da Índia”, destacou.

Além da posição geográfica estratégica para escoamento de produtos, Caiado reforçou o potencial de atração de investimentos internacionais para a exploração de terras raras no estado.

“Um fato que é relevante, dado o avanço da tecnologia indiana, é que Goiás é um estado muito rico do ponto de vista de minérios críticos. É o único que já tem mina de terras raras pesadas aqui já sendo explorada e produzindo”, frisou ao manifestar interesse em somar esforços para desenvolver o processamento deste tipo de minério, central para novas tecnologias e transição energética.

A cooperação em setores estratégicos e já consolidados na economia goiana também foi debatida.

“Estamos dispostos a ampliar essa nossa área de pesquisa, em parceria com vocês, na área da agricultura. É muito importante para nós o quanto você tem desenvolvido essa área que tem tudo a ver com a característica do nosso estado”, afirmou Caiado ao citar que há interesse em aplicar biotecnologia no cultivo de milho e soja para tornar o estado ainda mais competitivo.

O embaixador Dinesh Bhatia afirmou que, assim como o Brasil, a Índia também está em busca de novos parceiros, mercados e provedores de insumos.

“Vamos incluir Goiás também para falar de terras raras e minerais”, afirmou ao mencionar que o país asiático iniciou há duas semanas uma missão no Brasil para avaliar investimentos na área de mineração.

Ele também manifestou interesse em acordos para produção de aço e cobre por parte de dois grupos indianos.

“São a maior fábrica de cobre do mundo e estão buscando a conexão para importar, comprar diretamente ou comprar minas de cobre em outros países”, disse.

Novo embaixador

Bacharel em Engenharia, Bhatia iniciou os trabalhos no Brasil em 1º de junho deste ano. Antes, atuou como embaixador da Índia na Argentina, sendo credenciado simultaneamente no Uruguai e Paraguai.

Neste mandato, garantiu os primeiros ativos de mineração de lítio para o país asiático. Também já atuou como cônsul geral da Índia em Toronto e como embaixador na Costa do Marfim, credenciado na Guiné e Libéria.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, defendeu um acordo de cooperação na área de Inteligência Artificial (IA).

“Nós temos um polo muito forte em IA. É sem dúvida o mais importante de toda América Latina”, afirmou.

Ele destacou ainda a legislação goiana como um fator favorável para impulsionar a área.

“Nós regulamentamos de uma maneira que não impeça de avançar. Essa regulamentação se tornou referência não só em outros estados do Brasil, mas em outros países”, defendeu.

Participaram ainda os secretários Joel de Sant’Anna Braga Filho (Indústria, Comércio e Serviços), Sérvulo Nogueira (Economia) e Rasível Santos (Saúde), Gean Carvalho (Comunicação), José Frederico Lyra Neto (Ciência, Tecnologia e Inovação).

Ronaldo Caiado e integrantes da equipe de governo em reunião com o novo embaixador da Índia, Dinesh Bhatia (Foto: Júnior Guimarães)

Missão Índia

A missão liderada por Caiado na Índia ocorreu em fevereiro e envolveu diversas áreas. No setor do agronegócio, teve início a tratativa para Goiás exportar feijão-caupi biofortificado para o país asiático. Produzido em território goiano, o grão é altamente nutritivo e possui valor agregado maior.

O governador também assinou um memorando com foco na produção de biometano em Rio Verde. O objetivo é instalar uma fábrica no município, em parceria com a indústria indiana Raj Process Equipments and Systems.

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo, reforçou a importância da aproximação comercial para a produção do feijão biofortificado, um produto que atenderia o mercado indiano.

“Nós gostaríamos de dar continuidade, tanto na parte comercial, quanto no compartilhamento dessa tecnologia para que a gente possa continuar as tratativas que já foram prospectadas. A relação de compartilhamento tecnológico entre Goiás e Índia é histórica”, declarou.

Na área de tecnologia, a missão internacional resultou em uma parceria inédita com o T-Hub, o maior hub de startups da Ásia. O acordo de colaboração estabelece uma ponte entre startups goianas e indianas, criando oportunidades para intercâmbio de conhecimento, desenvolvimento de novas tecnologias e inserção de Goiás no ecossistema global de inovação.

Outro avanço foi no setor de fármacos, com a cooperação firmada junto à Sun Pharma. Tida como uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, ela deve transferir suas operações de importação de medicamentos oncológicos do Rio de Janeiro para Anápolis. Com isso, o Estado se tornará o principal ponto de entrada de 40 contêineres mensais de remédios contra o câncer, movimentando a economia local e gerando novos empregos.