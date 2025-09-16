Edital seleciona artistas para o Natal do Bem

Edital reforça o compromisso com a valorização da produção cultural goiana e a sustentabilidade (Fotos: Divulgação)

A Secretaria da Cultura de Goiás (Secult), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação RTVE, publicou, nesta segunda-feira (15/09), o Chamamento Público nº 01/2025, edital que seleciona artistas e grupos culturais que irão compor a programação do Natal do Bem 2025, realizado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

As inscrições começam na próxima quarta-feira (17/09) e terminam no dia 6 de outubro, exclusivamente na plataforma Plateia Editais (web.ufg.br/plateia-editais). O documento está disponível no site oficial da pasta (goias.gov.br/cultura).

Natal do Bem

O edital visa valorizar a cultura goiana e incentivar a participação de artistas locais em um dos maiores eventos natalinos do estado, realizado de 14 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Serão selecionados 52 espetáculos, sendo 42 musicais entre solos, duetos, trios, quartetos e bandas para se apresentarem no Palco Coreto com cachê de R$ 5 mil. Também serão selecionados outros 10 espetáculos de música, dança, teatro e circo, com cachê de R$ 20 mil.

Quem pode participar

Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou sediadas em Goiás, desde que as propostas contemplem majoritariamente artistas locais. O edital reforça o compromisso com a valorização da produção cultural goiana e a sustentabilidade, buscando reduzir deslocamentos e fortalecendo a economia regional.

Serviço:

Edital de chamamento de artistas para o Natal do Bem 2025

Período de inscrições: 17/09 a 06/10/2025

Plataforma: Plateia Editais

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer – Goiânia (GO)

Cachês: R$ 5 mil (Palco Coreto) | R$ 20 mil (Palácio da Música)