Desafio Aprendizes da Matemática divulga vencedores

Em 2024, jovens aprovados no Aprendizes da Matemática participaram de um intercâmbio cultural em Paris, na França, e Laussane e Genebra, na Suíça (Foto: Seds)

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), divulga nesta segunda-feira (15/9) a lista dos 30 jovens vencedores do Desafio Aprendizes da Matemática, do programa Aprendiz do Futuro.

Os 12 primeiros classificados ganharão um intercâmbio cultural para a Europa, com todas as despesas pagas. A viagem à Europa deve ocorrer em outubro. A programação conta com atividades culturais, educativas e de entretenimento para os jovens.

Os 10 alunos que ficaram entre as posições 13 e 22 receberão medalhas de prata e celulares, enquanto os oito seguintes serão contemplados com medalhas de bronze e fones de ouvido. Os nomes dos vencedores podem ser conferidos no site: goias.gov.br/social .

Desafio

O evento de premiação dos 30 vencedores com as viagens, celulares e fones de ouvido será realizado em breve, com dia, local e horário a serem definidos. O Desafio Aprendizes da Matemática é um projeto do Goiás Social, em parceria com a Renapsi – Demà Aprendiz e Senac Goiás, e busca estimular o aprendizado da matemática entre os jovens.

Todos os premiados serão comunicados oficialmente pela Renapsi – Demà Aprendiz , que é a entidade contratada pelo governo estadual para operacionalizar o Aprendiz do Futuro.

Titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), Wellington Matos destaca que a competição deu oportunidade aos integrantes do programa Aprendiz do Futuro em todo o Estado e foi promovida em duas etapas.

Na primeira delas, foram realizadas atividades da Pílula de Conhecimento em matemática e análise das notas escolares de cada estudante. Os 100 jovens mais bem colocados foram selecionados para fazer a prova final de forma presencial no dia 6 de setembro.

Wellington Matos reforça a importância de motivar a juventude a aprender matemática. “Quando o Goiás Social proporciona um intercâmbio internacional aos 12 aprendizes mais bem colocados, incentivamos o interesse pelo aprendizado da matemática entre os jovens e ainda possibilitamos experiências culturais inesquecíveis a eles”, ressalta.

Em 2024, os 12 jovens que tiraram as melhores notas no desafio Aprendizes da Matemática participaram de um intercâmbio cultural com tudo pago. Eles conheceram lugares turísticos de Paris, na França, e de Laussane e Genebra, na Suíça.