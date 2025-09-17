Mutirão terá troca de lâmpadas e sorteio de geladeiras gratuitas em Anápolis

17 de setembro de 2025
geladeira

Evento é promovido pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, em parceria com a Equatorial (Foto: Divulgação / Equatorial)

Os moradores de Anápolis interessados em participar da troca de lâmpadas e geladeiras poderão comparecer, entre os dias 16 e 18 de setembro, ao mutirão que será realizado no CRAS Norte, localizado na Avenida do Estado, nº 02, Quadra B, bairro Vila Norte.

A substituição de geladeiras antigas por novas será definida por sorteio. Já as lâmpadas poderão ser trocadas por modelos mais econômicos. A troca de lâmpadas e a retirada dos números para o sorteio das geladeiras ocorrerão nos dias 16 e 17, das 9h às 12h e das 13h às 16h, e no dia 18, das 9h às 12h e das 13h às 15h.

O evento é promovido pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, em parceria com a Equatorial.

Troca de lâmpadas

Para realizar a troca, o morador deve apresentar a conta de energia e levar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. É permitido trocar até 10 unidades por conta de energia.

Troca de geladeiras

A geladeira usada será substituída por uma nova unidade da Electrolux RE31. Para participar, o morador precisa atender aos seguintes requisitos:

-Ser titular da conta de energia ou comprovar residência no endereço;
-Estar inscrito na tarifa social de baixa renda ou apresentar a folha resumo do CadÚnico;
-Possuir conta de energia residencial ou rural;
-Não ter conta vencida junto à Equatorial;
-Estar presente no dia do sorteio.
-A geladeira antiga deve estar em funcionamento (Não serão aceitos freezers ou frigobares).

É responsabilidade do sorteado levar o eletrodoméstico antigo e a documentação solicitada até o local do evento.

Sorteio e retirada

O sorteio das geladeiras será realizado no dia 18 de setembro, às 18h30, no Feirão Vila Norte, em frente ao CRAS. A entrega das novas unidades acontecerá no dia 19 de setembro, das 10h às 11h, no mesmo local, por ordem de chegada com a geladeira antiga.

O participante sorteado deve estar presente no momento do sorteio, portando documento de identidade com foto, a última conta de energia e a folha resumo do CadÚnico. Caso não compareça, perderá o benefício.

