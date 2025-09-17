Inscrições para 6ª etapa do Circuito Anapolino estão abertas

17 de setembro de 2025
corrida de rua

Nesta etapa, o circuito será no dia 28 de setembro, com o tema “Cross Country”, desafiando os atletas em um percurso no Parque Agropecuário de Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os atletas interessados em participar da 6ª etapa do 14º Circuito Anapolino de Corrida de Rua podem se inscrever, as inscrições podem ser feitas de forma gratuita, pelo site Brasil Corrida.

Nesta etapa, o circuito será no dia 28 de setembro, com o tema “Cross Country”, desafiando os atletas em um percurso no Parque Agropecuário de Anápolis. Ao todo serão 6.500 vagas disponíveis de forma gratuita para a população.

Todos os participantes receberão número de peito acompanhado de chip. Ao final do percurso, os atletas receberão a medalha com a letra “L”, sendo a sexta letra de um total de oito, que ao final do ano formará “ANÁPOLIS”.

Nesta etapa, serão sorteados 500 kits promocionais com sacochila, viseira e camiseta com a temática da corrida. O sorteio será realizado de forma online na próxima quarta-feira (17), às 14h30, e o resultado será divulgado em publicação no perfil da @prefeituradeanapolis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, o evento celebra a tradição local do atletismo e incentiva a prática esportiva na cidade, possibilitando que atletas desde iniciantes até de alto nível participem da competição.

