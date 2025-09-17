Inscrições para 6ª etapa do Circuito Anapolino estão abertas

Nesta etapa, o circuito será no dia 28 de setembro, com o tema “Cross Country”, desafiando os atletas em um percurso no Parque Agropecuário de Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta etapa, o circuito será no dia 28 de setembro, com o tema “Cross Country”, desafiando os atletas em um percurso no Parque Agropecuário de Anápolis. Ao todo serão 6.500 vagas disponíveis de forma gratuita para a população.

Todos os participantes receberão número de peito acompanhado de chip. Ao final do percurso, os atletas receberão a medalha com a letra “L”, sendo a sexta letra de um total de oito, que ao final do ano formará “ANÁPOLIS”.

Nesta etapa, serão sorteados 500 kits promocionais com sacochila, viseira e camiseta com a temática da corrida. O sorteio será realizado de forma online na próxima quarta-feira (17), às 14h30, e o resultado será divulgado em publicação no perfil da @prefeituradeanapolis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, o evento celebra a tradição local do atletismo e incentiva a prática esportiva na cidade, possibilitando que atletas desde iniciantes até de alto nível participem da competição.