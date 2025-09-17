Caiado destaca equilíbrio fiscal, inovação e segurança na J. Safra Investment Conference 2025

Caiado apresenta resultados de Goiás durante painel de governadores em conferência do Banco Safra em São Paulo (Fotos: Júnior Guimarães)

O governador Ronaldo Caiado foi um dos destaques do painel de governadores da J. Safra Investment Conference 2025, realizada pelo Banco Safra em São Paulo.

O evento reuniu autoridades políticas, empresários e executivos para discutir os rumos da economia global e os desafios institucionais do Brasil. O debate contou ainda com a presença do chefe do Executivo gaúcho, Eduardo Leite, e foi mediado pelo CEO do Banco Safra, Alberto Monteiro.

Ao apresentar a experiência de Goiás, Caiado lembrou o cenário de crise herdado em 2019 e destacou os avanços conquistados desde então.

“Recebi um Estado sucateado, bloqueado no Tesouro e marcado por corrupção. Com autoridade moral e reformas sérias — previdenciária, administrativa e corte de incentivos abusivos —, reverti esse quadro”, relembrou.

“Hoje, Goiás tem equilíbrio fiscal, um fundo de estabilização econômica de R$ 4 bilhões e a melhor educação básica do país, reconhecida pelo Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]”, pontuou.

O governador também ressaltou a vocação do estado para a inovação tecnológica.

“Goiás foi o primeiro estado a aprovar uma lei de inteligência artificial, já reconhecida por gigantes como Amazon e Google. Nosso modelo é de código aberto, estimulando inovação, pesquisa e novos negócios. Isso moderniza a gestão e cria um ambiente favorável ao empreendedorismo”, destacou.

Durante o painel, o chefe do Executivo goiano ressaltou ainda a quarta colocação de Goiás entre as maiores economias em crescimento no país, com saldo recorde na geração de empregos e superávit na balança comercial.

Ele também sublinhou o papel da agricultura e da produção de minerais críticos, como a exploração de terras raras pesadas na expansão da economia estadual e no avanço de parcerias internacionais, como as negociadas com o Japão e Estados Unidos.

Goiás concentra reservas expressivas em regiões como Minaçu, Nova Roma e Iporá, sendo em Minaçu a única operação comercial desse tipo em funcionamento no Brasil.

Na área social, o governador lembrou o trabalho coordenado pela primeira-dama Gracinha Caiado por meio do Goiás Social, que contribuiu para que o Estado figure entre os que possuem o menor índice de extrema pobreza do Brasil.

Outro ponto enfatizado foi a transformação na segurança pública.

“Hoje, Goiás é um estado seguro. Reduzimos drasticamente os índices de criminalidade e devolvemos a confiança ao cidadão. Esse é o papel do Estado: garantir segurança, educação, saúde e programas sociais, criando condições para que a iniciativa privada gere riqueza e empregos”, afirmou.

Ao abordar os desafios nacionais, Caiado defendeu responsabilidade política e reformas estruturais.

“Não se governa sem autoridade moral. É preciso respeito ao dinheiro público e um ambiente institucional estável para atrair investimentos e gerar desenvolvimento”, salientou.

O governador Eduardo Leite complementou, reforçando a necessidade de avanço econômico nacional.

“Rio Grande do Sul não é uma ilha, Goiás não é uma ilha. Fazemos um esforço grande para dar capacidade de competitividade e produtividade aos nossos estados para enfrentar os desafios historicamente acumulados, mas se o país não avançar, tudo fica mais difícil. Desejamos que o Brasil destrave”, disse.

O painel de governadores integra a programação da conferência realizada nos dias 16 e 17 de setembro, considerada um dos fóruns mais influentes sobre o setor de investimentos.

O CEO do Banco Safra, Alberto Monteiro, ressaltou a importância do evento como um espaço de debate e integração entre autoridades e empresários.