Quarta Cultural recebe escritores para bate-papo sobre poesia e processo criativo

17 de setembro de 2025
quarta cultural

Além da programação no palco, o público também poderá aproveitar uma feira cultural com praça gastronômica, instalada na parte externa do teatro, reunindo arte, artesanato e gastronomia local (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Na próxima quarta-feira (17), a Quarta Cultural traz um bate-papo especial com os escritores Ana Fernandes e Solemar Oliveira, que irão compartilhar experiências sobre poesia, processo criativo e apresentar seus lançamentos recentes, já em destaque no cenário literário de Anápolis.

O evento é promovido pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Sobre os convidados

Solemar Oliveira é professor titular da Universidade Estadual de Goiás e pesquisador do Programa de Mestrado em Ciências Moleculares da instituição. Escritor, crítico literário e de cinema, é membro da Academia de Letras de Anápolis (ALEA), da União Brasileira de Escritores – Seção Goiás (UBE-GO) e atual vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura de Goiás. Reconhecido pela sua produção acadêmica e literária, já recebeu prêmios como a Bolsa Hugo de Carvalho Ramos (2019) e o Troféu Tiokô de Literatura (2025).

Ana Fernandes, nascida em Anápolis em 1982, é autora dos livros Poesia com Viagem e Serendipidades. Apaixonada pela escrita desde a infância, graduou-se em Direito pela UniEvangélica e atuou como advogada antes de ingressar na carreira policial. Atualmente, exerce o cargo de Agente da Polícia Civil de Goiás e é mestranda em Ciências Sociais e Humanidades pela UEG, conciliando sua trajetória profissional com a criação literária.

Feira Cultural e Praça Gastronômica

Além da programação no palco, o público também poderá aproveitar uma feira cultural com praça gastronômica, instalada na parte externa do teatro, reunindo arte, artesanato e gastronomia local.

Interessados em participar como expositores devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo WhatsApp (62) 99358-2323

