Banco de Leite Humano de Anápolis recebe visita de intercambistas de cinco países

Além do Banco de Leite, as visitas incluíram a unidade da APAE em Anápolis, o SAMU e a UBS Abadia Lopes

(Foto: Divulgação / Prefeitura de Anápolis)

A visita foi guiada pela equipe do Banco de Leite, em parceria com a estudante de Medicina Isadora Morais, representante da IFMSA Brasil. Além disso, o estudante Murilo realizou a tradução durante toda a visita.

Participaram estudantes intercambistas vindos do Peru, Singapura, Itália, Dinamarca e Suécia. O objetivo da visita foi conhecer o funcionamento do sistema de saúde pública municipal, com foco nos direitos sexuais e reprodutivos, incluindo a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

De acordo com a coordenadora da Escola de Saúde Pública de Anápolis, Muriel Romeiro, as visitas têm como objetivo proporcionar uma visão ampla e integrada da rede de atenção à saúde.

“É uma oportunidade de receber estudantes de outros países para conhecer o sistema de saúde pública em todos os níveis de atenção. É também uma forma de proporcionar a esses alunos uma experiência prática, permitindo que levem para seus países um pouco de conhecimento sobre o nosso Sistema Único de Saúde.

Imersão em saúde pública

O Scora X-Change é um projeto internacional realizado em parceria com a IFMSA UniRV – Goiânia e a IFMSA UniEvangélica, em Anápolis. A iniciativa acontecerá até o dia 20 de setembro e reunirá estudantes de Medicina de diversos países para uma imersão em saúde sexual e reprodutiva e em direitos humanos, dentro da realidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além do Banco de Leite, as visitas incluíram a unidade da APAE em Anápolis, o SAMU e a UBS Abadia Lopes.

Cada um desses locais simboliza um nível distinto de atenção à saúde, evidenciando a diversidade e a integralidade do cuidado oferecido à população.