Inscritos para a 6ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua devem retirar kits entre 25 e 27 de setembro

Para retirar o kit, cada participante deverá doar alimentos não perecíveis, de acordo com a sua faixa de número de inscrição (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta edição, foram disponibilizadas 6.500 vagas gratuitas para a população. Todos os participantes receberão número de peito com chip de cronometragem. Além disso, 500 atletas sorteados receberão um kit promocional, composto por sacochila, viseira e camiseta personalizada com o tema da corrida.

Cronograma de retirada dos kits:

• 25 de setembro (quinta-feira) – das 9h às 17h: retirada exclusiva para equipes;

• 26 de setembro (sexta-feira) – das 9h às 17h: retirada para equipes e atletas avulsos;

• 27 de setembro (sábado) – das 9h às 14h: retirada exclusiva para atletas avulsos.

Doação de alimentos obrigatória

Para retirar o kit, cada participante deverá doar alimentos não perecíveis, de acordo com a sua faixa de número de inscrição. Confira a tabela:

Número de inscrição | Item a ser doado

1001 a 2000 | (2 kg de arroz)

2001 a 3000 | (1 kg de açúcar)

3001 a 4000 | (2 unidades de óleo (900 ml cada)

4001 a 5000 | (Trio de farinhas (1 kg de farinha de trigo, 500 g de farinha de mandioca e 500 g de farinha de milho)

5001 a 5500 | (1 unidade de achocolatado em pó (400 g)

5501 a 6000 | (1 pacote de café (250 g)

6001 a 6500 | (2 pacotes de macarrão (500 g cada)