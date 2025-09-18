UEG lança Edital do Vestibular de Medicina 2026/1

Taxa é de R$ 180, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico do governo federal e para doadores de sangue, medula óssea ou leite materno (Foto: UEG)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) lançou nesta quarta-feira (17/09), o Edital do vestibular para o Curso de Medicina da Unidade Universitária de Itumbiara. O processo seletivo oferece 30 vagas, e as inscrições podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (18/09) e vão até 20 de outubro, exclusivamente pelo site www.vestibular.ueg.br/medicina.

A taxa é de R$ 180, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico do governo federal e para doadores de sangue, medula óssea ou leite materno. A solicitação de isenção pode ser feita de 18 a 24 de setembro.

As provas serão aplicadas em 23 de novembro, nas cidades de Anápolis, Goiânia e Itumbiara. O vestibular terá fase única, composta por provas objetivas, de redação e discursiva específica. O resultado final será divulgado em 20 de janeiro de 2026.

O processo seletivo reserva vagas pelo sistema de cotas para candidatos da rede pública, negros, indígenas e pessoas com deficiência, além de duas vagas suplementares para candidatos quilombolas.

Estrutura e parcerias da UEG

O Curso de Medicina da UEG nasceu com o objetivo de ampliar a formação em saúde no estado. A primeira turma começou em 2019 e formou profissionais em 2024, reforçando a relevância do curso para a região.

Desde a implantação, a universidade investiu fortemente na estrutura acadêmica e prática. Foram realizadas contratações de docentes especializados, técnicos de laboratório e profissionais de apoio. A UnU Itumbiara recebeu obras de ampliação de salas e laboratórios, aquisição de simuladores modernos, equipamentos especializados e mobiliário adequado ao ensino médico.

O curso também conta com parcerias consolidadas com o Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios com hospitais e unidades de saúde municipais, estaduais e privadas, assegurando um internato médico qualificado e uma formação voltada às demandas reais da sociedade.

“A Universidade Estadual de Goiás tem investido de forma contínua na qualidade da formação em saúde. O curso de Medicina em Itumbiara já apresenta resultados concretos e este vestibular reforça o compromisso da universidade em ampliar o acesso, promover a inclusão e fortalecer a formação de profissionais comprometidos com a sociedade”, destaca o reitor da UEG, prof. Antonio Cruvinel.

Serviço:

Vestibular de Medicina UEG 2026/1

Período de inscrições: 18 de setembro a 20 de outubro

Taxa de inscrição: R$ 180

Prazo para solicitar isenção da taxa: 18 a 24 de setembro

Provas: 23 de novembro (Anápolis, Goiânia e Itumbiara)

Resultado final: 20 de janeiro de 2026

Site: www.vestibular.ueg.br