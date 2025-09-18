Fique em Dia é prorrogado e contribuintes anapolinos têm até 16 de outubro para aderir

Refis 2025 tem como objetivo facilitar a negociação de dívidas ativas de impostos. Em Anápolis, o programa contempla a regularização do IPTU e do ISSQN (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados podem realizar a negociação de forma online pelo aplicativo Conecta Anápolis, disponível para iOS e Android, pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 8551-6888, ou pelo Portal do Cidadão.

O atendimento também está disponível presencialmente no Rápido, localizado no Anashopping.

O Refis 2025 tem como objetivo facilitar a negociação de dívidas ativas de impostos. Em Anápolis, o programa contempla a regularização do IPTU e do ISSQN.

Condições de negociação

-O valor mínimo das parcelas é de R$152,50 para pessoas físicas e MEIs, e de R$457,50 para pessoas jurídicas. Débitos inferiores a R$ 305,00 (pessoas físicas/MEIs) e R$ 915,00 (jurídicas) só podem ser quitados à vista;

-ISSQN: 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista; até 80% de desconto em parcelamentos de até 16 vezes;

-Demais créditos tributários e não tributários: até 100% de desconto à vista e até 70% em parcelamentos de até 60 vezes;

-Multas formais ou de ofício: 50% de desconto para pagamento à vista.