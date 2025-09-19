Liraglutida brasileira promete revolucionar o tratamento da obesidade

Análise de endocrinologista anapolino aponta que essa produção sintética, inédita no mundo, deve reduzir custos e ampliar acesso ao medicamento

A indústria farmacêutica brasileira alcançou um marco inédito com a produção sintética da liraglutida, medicamento utilizado no tratamento da obesidade. Desenvolvida pelo laboratório EMS, a inovação promete reduzir custos e ampliar o acesso da população a essa terapia, que já demonstrou benefícios não apenas na perda de peso, mas também na saúde metabólica e cardiovascular.

O endocrinologista de Anápolis, Dr. Jorge Cecílio Daher Júnior, ressalta que a novidade abre um horizonte de possibilidades para pacientes e para o sistema público de saúde. A produção nacional representa uma quebra de paradigma no mercado internacional, antes dominado pela dinamarquesa Novo Nordisk.

Revolução

Segundo Dr. Jorge Daher, os análogos do GLP-1 — classe da qual a liraglutida faz parte — já mudaram a forma de tratar a obesidade. “Essas moléculas reduzem o apetite, regulam insulina e glucagon e ainda trazem benefícios no coração, nos rins e na glicemia”, explica. Ele destaca que os efeitos vão muito além do emagrecimento: “Podemos dizer que em breve a obesidade deixará de reduzir a expectativa de vida das pessoas”.

Descoberta há mais de uma década pela Novo Nordisk, a liraglutida era produzida exclusivamente por meio de biotecnologia em leveduras. Agora, a EMS conseguiu realizar sua síntese química, feito considerado inédito no mundo.

Inovação brasileira

Para Dr. Jorge Daher, o avanço da EMS representa uma conquista tecnológica e estratégica. “Não é algo simples. Foram necessários investimentos de centenas de milhões de dólares até atingir estabilidade e segurança no produto final”, afirma. O endocrinologista sublinha que essa inovação é “genuinamente brasileira”, colocando o país em posição de destaque no cenário global da farmacotecnologia.

A expectativa é que a produção sintética permita redução significativa de custos, tanto para pacientes particulares quanto para programas públicos. “Isso significa maior acessibilidade, especialmente para famílias que não têm condições de custear o tratamento”, reforça.

Saúde pública

O novo processo deve beneficiar diretamente políticas públicas, como o Protocolo Estadual de Diretrizes Terapêuticas para tratamento da obesidade em crianças e adolescentes em Goiás. “Com custos mais baixos, órgãos públicos poderão ampliar a oferta e atender mais pessoas”, observa Dr. Jorge Daher.

A introdução da liraglutida sintética no mercado brasileiro foi celebrada com o lançamento dos medicamentos Olire e Linux, da EMS. “A comemoração não foi pela molécula em si, que já existia, mas pelo êxito em alcançar uma síntese química inédita no mundo”, esclarece o especialista.