Ministério da Saúde amplia em mais de R$ 1 milhão os repasses anuais para a Apae Anápolis

Com isso, instituição deve abrir 140 novas vagas e reforçando o papel do SUS no cuidado especializado

A Apae de Anápolis recebeu nesta quinta-feira (18) a confirmação de um incremento de 20% em seu custeio anual, passando a contar com R$ 1,048 milhão a mais nos repasses do Ministério da Saúde. A medida permitirá ampliar em 140 o número de pacientes atendidos pela instituição, referência em Goiás no cuidado a pessoas com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O anúncio foi feito durante a visita do superintendente do Ministério da Saúde em Goiás, Lucas Vasconcellos, que ressaltou que o recurso faz parte de um pacote nacional de R$ 279 milhões destinados à expansão dos Centros Especializados em Reabilitação e novas unidades vinculadas ao PAC 2020.

Ampliação de atendimentos

Com o reforço financeiro, a Apae de Anápolis terá condições de reduzir a fila de espera por atendimento especializado. Segundo o presidente da instituição, Vanderley Cezário, as novas vagas representam uma conquista para a comunidade. “É uma alegria muito grande. Estamos falando de 140 pessoas e, consequentemente, 140 famílias que terão suas vidas transformadas. A fila ainda é grande, mas cada passo representa uma vitória”, destacou.

O superintendente Lucas Vasconcellos reforçou que a ampliação é uma prioridade do Ministério. “Esse investimento vai permitir ampliar o atendimento de pessoas com deficiência intelectual e com TEA, possibilitando que mais famílias tenham acesso ao cuidado especializado pelo SUS”, afirmou.

Mais estrutura e profissionais

O presidente Vanderley explicou que os recursos serão aplicados na contratação de profissionais de saúde, como psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psiquiatras, além de melhorias estruturais em consultórios e equipamentos. “O principal é a mão de obra especializada. São esses profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas atendidas pela Apae”, disse.

O convênio firmado amplia de forma permanente o contrato já existente com o Ministério da Saúde, garantindo a continuidade dos atendimentos pelo SUS. Atualmente, a Apae já recebia R$ 2,2 milhões anuais, valor que agora passa a ultrapassar R$ 3,2 milhões com o novo repasse.

Referência em Goiás

A Apae de Anápolis é considerada referência no estado no cuidado às pessoas com deficiência, mas ainda enfrenta grande demanda, especialmente na área de reabilitação intelectual. Com a ampliação, será possível avançar no atendimento de parte dessa fila.

Além de Anápolis, outros municípios goianos foram contemplados. Em São Luís de Montes Belos, por exemplo, será criado um esporte sanitário adaptado, com R$ 50 mil de custeio anual. Também foi destacado que o Ministério da Saúde prepara uma linha de cuidado específica para o Transtorno do Espectro Autista, visando diagnóstico precoce e tratamento adequado.