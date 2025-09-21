Mutirão no Hugo faz 347 cirurgias em duas semanas

Ação superou a meta de 160 cirurgias, em virtude de atendimentos realizados fora do horário convencional, durante o período noturno e aos fins de semana (Foto: SES)

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), unidade do Governo do Estado, concluiu um mutirão de cirurgias que mobilizou suas equipes por cerca de duas semanas. A ação, prevista em um plano de contingência para enfrentar o recente aumento da demanda, resultou em 347 procedimentos em diferentes especialidades – um aumento de 25% em relação à média habitual para o período.

A ação superou a meta de 160 cirurgias, em virtude de atendimentos realizados fora do horário convencional, durante o período noturno e aos fins de semana.

A prioridade foi atender os casos ortopédicos, que representavam a maior demanda, além de procedimentos gerais, vasculares e neurocirúrgicos. A iniciativa ocorreu de 27 de agosto a 14 de setembro e de acordo com a diretora médica do Hugo, Fabiana Rolla, o engajamento das equipes foi essencial.

“Conseguimos garantir resolutividade, mesmo em um cenário desafiador, de alta demanda e gerenciamento de casos urgentes. Nosso objetivo foi atender com celeridade, mas preservando o cuidado centrado no paciente. O resultado possibilitou maior giro de leitos e, consequentemente, ampliou o acesso dos pacientes”, destaca a médica.

Cirurgias

Outro dado destacado pela gestão da unidade de saúde é que, em menos de um ano, houve redução do tempo médio de espera por cirurgias de cerca de 60 dias para apenas oito. Isso graças à implementação de um conjunto de ações estruturadas, como o Projeto Terapêutico Singular (PTS), programas de controle de infecções e novas estratégias de alta hospitalar planejada e acompanhamento ambulatorial.

A mobilização também se somou a outras medidas previstas no plano de contingência, como a criação de novos fluxos assistenciais no pronto-socorro e o direcionamento interno dos pacientes, conforme o nível de gravidade, para as Unidades de Internação (UI), Ortopedia (UOT) e Cirurgia (UDC). Nelas, os pacientes recebem assistência integral e todo o cuidado necessário enquanto aguardam o leito definitivo de enfermaria.