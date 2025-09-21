Livro de goiana é selecionado para maior prêmio de gastronomia do mundo

Livro foi realizado com recursos do Projeto Goyazes, ferramenta de fomento do Governo de Goiás (Foto: Reprodução)

As receitas de empadão, pamonha, macarrão de folia, requeijão goiano, mané pelado, peta e muitas outras delícias goianas estão reunidas em “Telma da Babilônia: Receitas com Memória”, livro selecionado para o Gourmand Awards, considerado o maior prêmio de gastronomia do mundo.

O trabalho foi realizado com recursos do Programa Goyazes, ferramenta de fomento do Governo de Goiás, gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

O livro é resultado de décadas de dedicação e pesquisa de Telma Lopes Machado sobre a culinária do estado e foi indicado nas categorias mulher-chefe e comida da fazenda à mesa. As fotos são de Ana Lima e captam a beleza natural das paisagens, dos doces, das quitandas e dos pratos goianos.

A apresentação é assinada por Letícia Massula, cozinheira e pesquisadora da culinária brasileira. O posfácio, da estudiosa da história da alimentação Sônia Magalhães, da Universidade Federal de Goiás (UFG), discorre sobre as origens da culinária goiana.

No Gourmand Awards, o livro figura entre 930 concorrentes de 175 países. A cerimônia de premiação acontece no final de novembro de 2025, em Paris, e os vencedores podem receber o título de Best in the World, um reconhecimento que frequentemente impulsiona carreiras e gera repercussão internacional.

Em Pirenópolis, Telma comanda o Café Sertanejo da Fazenda Babilônia, propriedade de mais de 225 anos onde a chef nasceu e aprendeu a cozinhar. Hoje com 75 anos, ela conta que cresceu cercada pela ideia de que toda mulher precisava cumprir a obrigação de casar, ter filhos e cuidar da família, o que incluía saber cozinhar.

Livro é resultado de décadas de dedicação e pesquisa de Telma Lopes Machado sobre a culinária de Goiás

“Eu sempre morei na fazenda, e aprendi a cozinhar vendo a minha mãe preparando o porco, matando o frango, então eu estou ligada à gastronomia desde criança”, rememora a chef.

Essas lembranças estão presentes no livro, que vai além da simples descrição de ingredientes e modos de preparo. A obra é também um registro da vida de Telma. Em meio às receitas, a autora inclui também histórias culturais, informações sobre a origem dos pratos, e dicas preciosas, como o ponto ideal do milho para cada preparo.

“Têm muitas receitas interessantes nesse livro, por exemplo, a matula de galinha, que mostra um pouco da vida dos bandeirantes, dos tropeiros, porque a matula é a comida que se levava nas viagens. E eu consegui a receita com uma senhorinha bem idosa, foi um resgate mesmo. Tem também a carne de lata, além de receitas de origem indígena, na folha da bananeira”, exemplifica Telma.

Conforme ela explica, o livro é a materialização de um trabalho de resgate da gastronomia raiz, o qual já era realizado em seu café na Fazenda Babilônia. “Telma da Babilônia: Receitas com Memória” possibilita que esses conhecimentos não se percam, e que mais pessoas tenham acesso a eles.

Simultaneamente, a indicação ao Gourmand Awards representa uma oportunidade de apresentar ao mundo toda a riqueza da cozinha cerratense. O projeto é, portanto, um exemplo valioso de preservação e difusão da cultura e tradição goianas.

Gourmand Awards

Criado em 1995, o prêmio é chamado de “Oscar” gastronômico e reconhece conteúdos sobre comida e bebida por todo o mundo. O conteúdo vai desde impressos a digitais, pagos ou gratuitos, com editoras ou independentes, públicos ou privados, grandes ou pequenos. A ideia da iniciativa é promover o reconhecimento para esses projetos.

 

