Gibiteca Jorge Braga comemora 31 anos com programação especial

Entre estantes e histórias, cada canto da Gibiteca Jorge Braga respira quadrinhos (Foto: Secult)

A Gibiteca Jorge Braga, unidade do Governo de Goiás, comemora 31 anos nesta segunda-feira (22/9). Para celebrar a data, o espaço preparou uma programação especial e gratuita, de 22 a 27 próximo, voltada para diferentes públicos.

Será uma semana repleta de atrações, incluindo uma exposição em homenagem a Jorge Braga, o tradicional troca-troca de histórias em quadrinhos (HQs), distribuição de livros para colorir para crianças e idosos. O evento contará ainda com a mostra especial “Linha do Tempo em Quadrinhos”, que reúne 31 obras significativas do acervo, cada uma representando um ano da trajetória da instituição.

Gibiteca Jorge Braga

Fundada em 1994, a Gibiteca leva o nome do cartunista goiano Jorge Braga, que faleceu este ano, deixando um legado marcante na cena cultural local. A instituição é considerada um dos principais pontos de referência cultural de Goiânia, dedicada à valorização dos quadrinhos como forma de arte, conhecimento e memória.

A secretária da Cultura, Yara Nunes, ressalta a relevância do momento. “Celebrar os 31 anos da Gibiteca é reconhecer a importância da cultura dos quadrinhos para a formação de leitores e para a preservação da memória artística. Honramos o legado do cartunista Jorge Braga, cuja contribuição marcou profundamente nosso cenário cultural. Continuaremos apoiando espaços que incentivam a criatividade, o conhecimento e a inclusão por meio da arte”, destaca.

Ao longo de mais de três décadas, a unidade se consolidou como espaço pioneiro em Goiás, preservando um acervo que não apenas registra a evolução das histórias em quadrinhos, mas também desperta o interesse de novas gerações de leitores e artistas.

Em suas estantes e atividades, milhares de crianças, jovens e adultos tiveram contato com narrativas gráficas que expandem a imaginação e dialogam com questões sociais, culturais e educativas.

“Uma Gibiteca não é feita apenas de quadrinhos, mas de pessoas que acreditam no poder das histórias”, destaca a coordenadora da unidade, Maria José Lima. Essa filosofia se reflete nas ações promovidas ao longo dos anos, que vão além da leitura: oficinas, encontros com artistas, projetos educativos e ocupações culturais em diferentes espaços da cidade.

A Gibiteca Jorge Braga fica no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás