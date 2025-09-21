Procon Anápolis divulga pesquisa comparativa de preços de carnes, aves e ovos em supermercados da cidade

Procon Anápolis disponibiliza canais oficiais para que os consumidores possam registrar denúncias, reclamações ou relatar eventuais práticas abusivas observadas no mercado de consumo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A equipe de fiscalização visitou os seguintes estabelecimentos: Supermercado Atende Mais, Bom Preço, Floresta, Super Vi, Ponto Frios e Sena.

Variações entre menor e maior preço referente ao mês de setembro:

Ovos vermelhos 12 un

Menor Preço R$ 9,99 – Bom Preço

Maior Preço R$ 12,75 – Ponto Frios

Variação: 28%

Ovos brancos 12 un

Menor Preço R$ 9,19 – Bom Preço

Maior Preço R$ 11,25 – Ponto Frios

Variação: 22%

Ovos brancos 30 un

Menor Preço R$ 22,79 – Floresta

Maior Preço R$ 26,49 – Ponto Frios

Variação: 16%

Panceta – kg

Menor Preço R$ 17,99 – Ponto Frios

Maior Preço R$ 29,98 – Supermercado Sena

Variação: 67%

Frango Inteiro – kg

Menor Preço R$ 8,69 – Supermercado Super Vi

Maior Preço R$ 13,99 – Bom Preço

Variação: 61%

Coxa e sobrecoxa – kg

Menor Preço R$ 9,49 – Supermercado Super Vi

Maior Preço R$ 14,49 – Supermercado Floresta

Variação: 53%

Costelinha suína – kg

Menor Preço R$ 23,99 – Supermercado Sena

Maior Preço R$ 34,99 – Supermercado Super Vi

Variação: 46%

Coxinha da asa – kg

Menor Preço R$ 12,99 – Supermercado Super Vi

Maior Preço R$ 18,99 – Supermercado Floresta

Variação: 46%

O Procon orienta os consumidores sobre como identificar a qualidade das carnes, garantindo segurança alimentar no momento da compra:

• Frango: a pele deve estar lisa e úmida, sem manchas escuras ou esverdeadas. A textura precisa ser firme e elástica. O cheiro deve ser suave e característico de frango fresco. Odor forte indica produto impróprio para consumo.

• Carne bovina: deve apresentar cor vermelha brilhante, com gordura branca ou levemente amarelada. A textura precisa ser firme e elástica. Evite carnes com pontos escuros, esverdeados ou com excesso de líquido.

• Carne suína: deve ter cor rosada, gordura branca e firme. A textura deve ser úmida, mas não pegajosa. Evite carnes com áreas escurecidas ou com cheiro alterado.

As denúncias podem ser formalizadas pelos seguintes contatos: Zap da Prefeitura: (62) 98551-6888 ou pelo telefone do PROCON Anápolis: (62) 98551-8188.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.