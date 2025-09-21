Procon Anápolis divulga pesquisa comparativa de preços de carnes, aves e ovos em supermercados da cidade
A equipe de fiscalização visitou os seguintes estabelecimentos: Supermercado Atende Mais, Bom Preço, Floresta, Super Vi, Ponto Frios e Sena.
Variações entre menor e maior preço referente ao mês de setembro:
Ovos vermelhos 12 un
Menor Preço R$ 9,99 – Bom Preço
Maior Preço R$ 12,75 – Ponto Frios
Variação: 28%
Ovos brancos 12 un
Menor Preço R$ 9,19 – Bom Preço
Maior Preço R$ 11,25 – Ponto Frios
Variação: 22%
Ovos brancos 30 un
Menor Preço R$ 22,79 – Floresta
Maior Preço R$ 26,49 – Ponto Frios
Variação: 16%
Panceta – kg
Menor Preço R$ 17,99 – Ponto Frios
Maior Preço R$ 29,98 – Supermercado Sena
Variação: 67%
Frango Inteiro – kg
Menor Preço R$ 8,69 – Supermercado Super Vi
Maior Preço R$ 13,99 – Bom Preço
Variação: 61%
Coxa e sobrecoxa – kg
Menor Preço R$ 9,49 – Supermercado Super Vi
Maior Preço R$ 14,49 – Supermercado Floresta
Variação: 53%
Costelinha suína – kg
Menor Preço R$ 23,99 – Supermercado Sena
Maior Preço R$ 34,99 – Supermercado Super Vi
Variação: 46%
Coxinha da asa – kg
Menor Preço R$ 12,99 – Supermercado Super Vi
Maior Preço R$ 18,99 – Supermercado Floresta
Variação: 46%
O Procon orienta os consumidores sobre como identificar a qualidade das carnes, garantindo segurança alimentar no momento da compra:
• Frango: a pele deve estar lisa e úmida, sem manchas escuras ou esverdeadas. A textura precisa ser firme e elástica. O cheiro deve ser suave e característico de frango fresco. Odor forte indica produto impróprio para consumo.
• Carne bovina: deve apresentar cor vermelha brilhante, com gordura branca ou levemente amarelada. A textura precisa ser firme e elástica. Evite carnes com pontos escuros, esverdeados ou com excesso de líquido.
• Carne suína: deve ter cor rosada, gordura branca e firme. A textura deve ser úmida, mas não pegajosa. Evite carnes com áreas escurecidas ou com cheiro alterado.
O Procon Anápolis disponibiliza canais oficiais para que os consumidores possam registrar denúncias, reclamações ou relatar eventuais práticas abusivas observadas no mercado de consumo.
As denúncias podem ser formalizadas pelos seguintes contatos: Zap da Prefeitura: (62) 98551-6888 ou pelo telefone do PROCON Anápolis: (62) 98551-8188.
Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.