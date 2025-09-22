Prêmios do sorteio de maio da Nota Fiscal Goiana expiram nesta segunda

22 de setembro de 2025
dinheiro no bolso
Mais de 100 ganhadores de sorteios de maio e junho do Nota Fiscal Goiana podem perder direito ao prêmio em dinheiro porque ainda não fizeram pedido de resgate. Prazo termina nesta segunda-feira (22/09) (Foto: Denis Marlon)

Mais de 100 ganhadores dos sorteios de maio e junho do programa Nota Fiscal Goiana, do Governo de Goiás, podem perder o direito ao prêmio em dinheiro porque ainda não fizeram o pedido de resgate. No total dos dois meses, R$ 84 mil podem ser resgatados por 113 vencedores.

Segundo o regulamento do programa, os contemplados têm 90 dias para requerer o prêmio após a publicação do resultado do sorteio do Diário Oficial do Estado.

Esse prazo acaba nesta segunda-feira (22/09) para os vencedores do sorteio nº 102, realizado em maio. Na próxima semana, em 29 de setembro, termina o período de resgate da edição nº 103, de junho.

Os dados bancários devem ser informados na área restrita do site www.goias.gov.br/nfgoiana.

Sorteios de julho e agosto

Além dos 113 vencedores de maio e junho, 139 consumidores também ainda podem resgatar R$ 128 mil premiados em julho (resgate até 29 de outubro) e agosto (prazo final em 5 de dezembro).

Os prêmios ainda não resgatados incluem R$ 10 mil, R$ 5 mil, R$ 1 mil e R$ 500,00 (valores brutos). Os recursos não utilizados para o pagamento dos prêmios expirados voltam para o Tesouro Estadual.

Como saber quem ganhou

A lista dos ganhadores de cada sorteio é divulgada todo mês no site oficial do programa (https://goias.gov.br/nfgoiana/numero-dos-sorteios/).

Participam os consumidores inscritos no programa que pedem CPF na nota em compras feitas no varejo goiano. Também é possível consultar se seu CPF foi sorteado diretamente em https://nfgoiana.economia.go.gov.br/nfg/cidadao/consultarGanhador.

Após cada sorteio, a Secretaria da Economia envia e-mails informando os consumidores sorteados, mas nenhum dado pessoal é solicitado por telefone, e-mail ou mensagem.

A dica é manter as informações atualizadas na área restrita do site www.goias.gov.br/nfgoiana e acompanhar os resultados mensais dos sorteios.

Serviço

Assunto: Resgate de prêmios do Programa Nota Fiscal Goiana

Prazos para resgate

  • Sorteio nº 102 (maio) – 22/9/2025
  • Sorteio nº 103 (junho) – 29/9/2025
  • Sorteio nº 104 (julho) – 29/10/2025
  • Sorteio nº 105 (agosto) – 5/12/2025

Consulta de ganhadores e Resgate de prêmios

Realizar login na área restrita do site www.goias.gov.br/nfgoiana e informar dados bancários em “Premiação”.

 

Editado por  via Secretaria da Economia – Governo de Goiás
